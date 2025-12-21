هايدينهايم ضد بايرن ميونخ | "القائد" يرجئ احتفاله للحظة الأخيرة.. هاري كين يعلن الحرب على هالاند ومبابي!

على الصعيد العالمي، يخوض كين حرباً شرسة ومتكافئة مع الثنائي إرلينج هالاند وكيليان مبابي على جائزتي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي الأوروبي.
فبلغة الأرقام المجردة هذا الموسم، يقف كين نداً قوياً بـ 38 مساهمة تهديفية (35 هدفاً) مع النادي والمنتخب، ملاحقاً هالاند (44 مساهمة) ومبابي (41 مساهمة) بمسافة قريبة جداً.
وتتجلى ذروة الإثارة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، حيث يتقاسم كين الصدارة مع "الوحش النرويجي" هالاند برصيد 19 هدفاً لكل منهما، متفوقين بفارق ضئيل جداً على النجم الفرنسي (18 هدفاً)، مما ينذر بموسم استثنائي لن يُحسم فيه لقب "الأفضل في العالم" إلا بتفاصيل صغيرة ومعركة النفس الطويل.
ولن تكون مهمة كين سهلة، حث واصل "الروبوت" النرويجي إرلينج هالاند العبث بتاريخ البريميرليج بسرعة قياسية؛ حيث وصل المهاجم الفتاك إلى هدفه رقم 104 خلال 114 مباراة فقط، ليتجاوز بذلك رسمياً رقم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (الذي احتاج 236 مباراة ليسجل 103 أهداف) ويعادل رقم الفيل الإيفواري ديدييه دروجبا (في 254 مباراة).
وعلى الجانب الآخر في إسبانيا، نجح "نينجا" البرنابيو في معادلة رقم مثله الأعلى كريستيانو رونالدو بتسجيل 59 هدفاً بقميص النادي الملكي في عام ميلادي واحد.