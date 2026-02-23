هانسي فليك يوجه رسالة واضحة إلى لامين يامال بعد رد فعل غاضب من نجم برشلونة الشاب على استبداله في فوز ليفانتي

فوز برشلونة أعاده إلى صدارة جدول الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد. ساهم هدف مارك برنال في وقت مبكر من المباراة في التغلب على ليفانتي وساعد في تهدئة الأعصاب.

وأضاف فليك: "كان التسجيل المبكر مهمًا للغاية؛ فقد رأينا الثقة التي كانت لدينا منذ البداية. مع تقدم المباراة، تحسنا وأصبحنا نستحق الفوز".

وتحدث عن قيمة برنال في تحقيق الفوز، حيث منح اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا والخريج من أكاديمية النادي مكانًا أساسيًا في قلب خط الوسط: "عندما تلعب بخط دفاع منخفض، تحتاج إلى مساعدة لاعبي خط الوسط الذين يتقدمون من الخط الثاني. مارك لاعب رائع للمستقبل. آمل أن يكون له مستقبل مشرق إذا حافظ على صحته".

وأضاف فليك عن أداء برنال بشكل عام، حيث يواصل الشاب نموه في دوره كنجم كبير في كاتالونيا: "لقد قام بعمل رائع، لقد منحنا تنظيمًا مع الكرة، إنه يعرف أين يجب أن يكون في كل لحظة، ويتحكم في الكرة. أحب مشاهدته وهو يلعب".

سجل النجم الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني لبرشلونة في المباراة، بعد تمريرة من اللاعب البرتغالي المتعدد المواهب جواو كانسيلو. يخوض الظهير البالغ من العمر 31 عامًا موسمه الثاني مع البلوغرانا، ويؤثر بشكل كبير على مجريات المباراة في كلا طرفي الملعب.

وقال فليك وهو يثني على المدافع السابق لمانشستر سيتي والهلال: "لقد كان رائعًا، وخلق فرصًا وهذا ما أريد أن أراه. أظهر قوته. يمكنه مساعدتنا كثيرًا".