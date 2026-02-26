هانسي فليك يتحدث عن رد فعل لامين يامال على استبداله، مدركًا أن قرارات مدرب برشلونة ستثير دائمًا الانتقادات

سارع فليك إلى الدفاع عن حقه في تدوير تشكيلته، حتى عندما يتعلق الأمر بجوهرة الأكاديمية. وأصر على أن ردود فعل اللاعبين طبيعية، لكنه شدد على أهمية الجماعة على الفرد. "هنا في برشلونة، نحن نعلم بالفعل أنني إذا استبدلت لامين، فإنهم يتطلعون لرؤية ما يفعله، ورد فعله، في حين أن هذا جزء من اللعبة. من الطبيعي أن تكون لاعب كرة قدم غير راضٍ عندما تغادر الملعب، ولكن في النهاية هناك لاعب آخر يستحق أن يلعب وعليك أن تتقبل ذلك. لكنني أتفهم ذلك"، أضاف الألماني.

أعرب المدرب عن سعادته بالعمل مع مجموعة من اللاعبين الذين ينحدرون في الغالب من لا ماسيا، مشيرًا إلى تماسكهم كقوة أساسية. وسلط الضوء على كيفية عمل لاعبين مثل يامال وبو كوبارسي ومارك برنال كوحدة متماسكة. قال فليك: "الأهم هم اللاعبون والمدربون موجودون من أجلهم، لمساعدتهم على تحسين أدائهم، والنمو، بحيث تكون هناك منافسة يومية. يمكنك أن ترى كيف يتصرف لامين وكوبارسي وبرنال... بنفس الطريقة، كفريق، وهذا هو الأهم وهو ما يميز برشلونة. أن يكونوا وحدة واحدة، يتدربون بنسبة 100٪ ليلعبوا بنسبة 100٪ عندما يحين موعد المباراة. أحب رؤية فريق شاب كهذا، يضم بعض لاعبي كرة القدم الخبراء، مع الرغبة في أن يكونوا أفضل، وهذا يظهر في كيفية احتفالهم بكل كأس أو حتى بعد فوزهم في مباراة: يلتقطون صورة؛ وهذا ما فاجأني. إنه يصف هؤلاء اللاعبين، أنهم يحبون المنافسة والاحتفال عندما يتنافسون بشكل جيد".