أحمد فرهود

بـ"مراهق وعجوز ولاعب محبط" .. هانز فليك صانع المعجزات الذي دخل تاريخ برشلونة الذهبي هجوميًا بدون ليونيل ميسي

فليك أعاد وجه برشلونة "المرعب هجوميًا"..

وسط احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا؛ بدأ عشاق الساحرة المستديرة يقلبون في الدفاتر، ويتذكرون اللحظات السعيدة والحزينة لأنديتهم المفضلة.

وبالنسبة لعشاق العملاق الكتالوني برشلونة، فإن أول شيء قد يخطر إلى أذهانهم؛ هو كيف حوّل المدير الفني الألماني هانز فليك فريقهم المُتهالك، إلى قوة لا يُستهان بها أبدًا.

نعم.. فليك استلم القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم صيف عام 2024، وهو يُعاني من كافة الجوانب "الفنية والبدنية"؛ لينجح في غضون عام ونصف فقط، في إعادته إلى سابق عهده.

وفي عام 2025.. نجح برشلونة تحت قيادة مدربه الألماني المخضرم، في التتويج بالثلاثية المحلية "السوبر، كأس الملك والدوري الإسباني"؛ إلى جانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج أمام نادي إنتر الإيطالي.

ويُمني عشاق العملاق الكتالوني النفس، بأن يواصل فريقهم السيطرة المحلية في عام 2026؛ مع العودة لاعتلاء منصة التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 11 سنة كاملة.

ويعود الفضل لإنجازات برشلونة في 2025، إلى "الآلة الهجومية الشرسة" التي صنعها فليك؛ حيث دخل هذا العام ضمن "أفضل السنوات التهديفية"، في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

ونستعرض في السطور القادمة، أفضل السنوات الميلادية "تهديفيًا" في تاريخ نادي برشلونة؛ مع مُفارقة مهمة للغاية لا يجب إغفالها، أبدًا..

    عام 2015.. سنة انفجار "MSN" مع نادي برشلونة

    يُعد عام 2015؛ هو الأفضل "تهديفيًا" لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، وذلك تحت قيادة مديره الفني الإسباني - في ذلك الوقت - لويس إنريكي.

    برشلونة سجل في هذا العام، 180 هدفًا في مختلف المسابقات؛ حيث كان يضم هجومه ثلاثة من أفضل نجوم العالم آنذاك "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، النجم الأوروجوياني لويس سواريز"، والذين أُطلِق عليهم لقب "MSN".

    هذا الثلاثي التاريخي، سجل 137 هدفًا في مختلف المسابقات؛ من أصل الـ180 هدفًا الذين سجلهم العملاق الكتالوني، في عام 2015.

    - أفضل هدافي برشلونة عام 2015:

    * ليونيل ميسي: 48 هدفًا.

    * لويس سواريز: 48 هدفًا.

    * نيمار جونيور: 41 هدفًا.

    * إيفان راكيتيتش: 7 أهداف.

    وحصل برشلونة في عام 2015، على خمسة ألقاب تاريخية؛ هي: "الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوربا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية"، حيث لم يخسر سوى السوبر المحلي فقط.

    عام 2012.. سنة ليونيل ميسي الخالدة في كرة القدم

    أما ثاني أفضل عام ميلادي من الناحية "التهديفية"، لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ فكان في 2012، تحت قيادة المديرين الفنيين الإسبانيين بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا.

    وأحرز برشلونة في هذا العام الميلادي، 175 هدفًا في مختلف المسابقات؛ وسط انفجار غير عادي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في ذلك الوقت.

    ميسي سجل 91 هدفًا عام 2012؛ وهو رقم قياسي عالمي في سنة ميلادية واحدة، لم يستطع أي لاعب في التاريخ تحقيقه - حتى الآن -.

    الـ91 هدفًا الذين سجلهم ميسي عام 2012؛ كانوا موزعين ما بين نادي برشلونة، ومنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

    - أفضل هدافي برشلونة عام 2012:

    * ليونيل ميسي: 79 هدفًا.

    * تشافي هيرنانديز: 11 هدفًا.

    * سيسك فابريجاس: 11 هدفًا.

    * أليكسيس سانشيز: 10 أهداف.

    المثير في الأمر أن برشلونة، اكتفى بلقب وحيد فقط في عام 2012 الميلادي؛ وهو كأس ملك إسبانيا، والذي كان الأخير في عهد جوارديولا مع العملاق الكتالوني.

    عام 2016.. سنة لويس سواريز الاستثنائية مع نادي برشلونة

    يُعتبر عام 2016؛ هو ثالث أفضل سنة ميلادية "تهديفيًا" في تاريخ فريق برشلونة الأول لكرة القدم، برصيد 174 هدفًا؛ وذلك بقيادة ثلاثي الـMSN أيضًا، وهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والنجم الأوروجوياني لويس سواريز.

    سواريز تحديدًا تألق في هذا العام، وحصل خلاله على جائزة "الحذاء الذهبي"؛ رغم أن ميسي كان هداف برشلونة الأول في مختلف المسابقات، خلال عام 2016 الميلادي.

    وحصل سواريز على "الحذاء الذهبي"؛ بسبب تسجيله 40 هدفًا خلال 35 مباراة في الدوري الإسباني، موسم 2015-2016.

    - أفضل هدافي برشلونة عام 2016:

    * ليونيل ميسي: 51 هدفًا.

    * لويس سواريز: 48 هدفًا.

    * نيمار جونيور: 21 هدفًا.

    * أردا توران: 13 هدفًا.

    وخلال عام 2016 الميلادي؛ توّج نادي برشلونة بالثلاثية المحلية، وهي "السوبر، كأس الملك والدوري الإسباني".

    عام 2011.. منظومة مُتكاملة خلف الأسطورة ليونيل ميسي

    رابع أفضل الأعوام الميلادية "تهديفيًا"، لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ كان في 2011 تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، وبرصيد 172 هدفًا.

    جوارديولا اعتمد في ذلك العام، على بناء منظومة جماعية تخدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ الذي كان يحسم المباريات المحلية أو الخارجية، بأهدافه الغزيرة.

    لذلك.. شاهدنا فارق كبير للغاية بين أهداف ميسي، وباقي زملائه في صفوف العملاق الكتالوني، خلال عام 2011 الميلادي؛ رغم أن الجميع كان مهمًا وله تأثيرًا داخل الفريق، وقتها.

    - أفضل هدافي برشلونة عام 2011:

    * ليونيل ميسي: 55 هدفًا.

    * دافيد فيا: 19 هدفًا.

    * بيدرو رودريجيز: 17 هدفًا.

    * سيسك فابريجاس: 11 هدفًا.

    وبذلك العام الميلادي تحت قيادة جوارديولا؛ حصل برشلونة على 5 ألقاب هي "الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية"، حيث لم يخسر سوى كأس الملك فقط.

    عام 2025.. هانز فليك "بطل الرواية" بدون ليونيل ميسي

    أخيرًا.. يُعتبر عام 2025 تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك؛ هو أفضل خامس سنة ميلادية من الناحية "التهديفية"، في تاريخ فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وحقق فليك هذا الإنجاز، والذي تمثّل في تسجيل 169 هدفًا في عام 2025، رغم أنه لا يملك نجمًا كبيرًا بحجم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مثلًا؛ بل أنه استلم فريقًا يتكوّن من خط هجومي كان يُعاني بشدة، على النحو التالي:

    * "مراهق" يبلغ من العمر 18 سنة حاليًا هو الإسباني لامين يامال.

    * مهاجم "متقدم في العمر" هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    * جناح "محبط في عهد المدرب السابق" هو البرازيلي رافينيا دياز.

    * لاعب "يهدر أسهل الفرص" هو فيران توريس.

    ورغم ذلك.. حوّل المدير الفني الألماني الفريق البرشلوني، لأن يكون مرعبًا هجوميًا؛ وذلك من خلال منظومة جماعية رائعة، بجانب تطوير اللاعبين أنفسهم "فنيًا ونفسيًا وبدنيًا".

    ومن هُنا.. لن نجد لاعب فارق عن الآخر كثيرًا، في قائمة هدافي برشلونة عام 2025؛ بل أن جميع المهاجمين يسجلون، وبشكلٍ متساوي تقريبًا.

    - أفضل هدافي برشلونة عام 2025:

    * روبرت ليفاندوفسكي: 27 هدفًا.

    * فيران توريس: 27 هدفًا.

    * رافينيا دياز: 25 هدفًا.

    * لامين يامال: 21 هدفًا.

     ويُلاحظ من ذلك أن هذه هي السنة الميلادية الوحيدة؛ التي يتجاوز فيها 4 نجوم في صفوف برشلونة، حاجز الـ20 هدفًا بمختلف المسابقات.

    وجميع السنوات السابقة، التي تتفوق على عام فليك من الناحية "التهديفية"؛ كان اسم ميسي موجودًا فيها، بل مع تسجيل أكثر من 40 هدفًا في كل منها.

    والمفارقة أيضًا، سنجد أنه في السنوات التي تتفوق على عام فليك من الناحية "التهديفية"؛ كان ميسي هو الوحيد الذي يتجاوز حاجز الـ20 هدفًا، أو يكون معه ضلعي الـ"MSN" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والنجم الأوروجوياني لويس سواريز.

    وبالتالي.. فإن ما يفعله هانز فليك مع برشلونة الآن، ودخوله ضمن أفضل 5 سنوات "تهديفية" في تاريخ برشلونة؛ هو إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معاني.  

