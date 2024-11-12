النادي الكتالوني بدأ بشكل جيد ولكن!

حقق برشلونة نتائج رائعة حتى الآن في الدوري الإسباني حيث يتصدره وفي دوري أبطال أوروبا حيث يتواجد بين الثمانية الكبار بثلاث انتصارات متتالية وهزيمة واحدة وهي نتائج أفضل من غريمه ريال مدريد.

وأثار النجم الفرنسي تييري هنري جدلًا في الأيام الأخيرة عندما أوقف حالة الإشادة الكبيرة بهانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة من أجل إعطاء بعض التقدير للمدرب السابق تشافي هيرنانديز.

كيف كانت إشادة هنري بتشافي؟ وهل قلل من هانز فليك؟ وهل يستطيع المدرب الألماني التفوق على ما قدمه تشافي في برشلونة رغم سوء نتائج الموسم الأخير له؟ هذا ما نتناوله فيما يلي: