أحمد فرهود

"تحدثت معه ولكن!" .. هانزي فليك يعلق على أنباء رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بعد غيابه أمام بيلباو

ماذا قال هانزي فليك عن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة؟!..

تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن مستقبل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ وذلك بعد الفوز على أتلتيك بيلباو في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

ليفاندوفسكي ظل حبيسًا لـ"دكة البدلاء"؛ وذلك خلال فوز برشلونة (5-0) على فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني رسميًا؛ في انتظار الفائز من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة مساء يوم الخميس.

    فليك يفتح الباب أمام كل الاحتمالات في مستقبل روبرت ليفاندوفسكي

    وفي هذا السياق.. فتح الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، الباب أمام جميع الاحتمالات، في مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

    فليك قال في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أتلتيك بيلباو؛ بعد سؤاله عن مستقبل ليفادوفسكي: "لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل!".

    وأعرب المدير الفني الألماني عن سعادته، بامتلاك لاعب بحجم المهاجم البولندي في فريقه؛ مشددًا على أنه ليفاندوفسكي يقدّم مستويات جيدة جدًا، ويسجل الكثير من الأهداف في كل مرة يُشارك فيها.

  • لا يزال أمام نادي برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي وقتًا!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، كشف عن أنه تحدث مع مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ بشأن وضعه الحالي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، كـ"بديل".

    وشدد فليك على أنه لا يزال هُناك وقت، حتى نهاية عقد ليفاندوفسكي في 30 يونيو 2026؛ من أجل اتخاذ القرار النهائي، ببقائه مع برشلونة أو رحيله.

    وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن برشلونة؛ سواء في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، أو بعد نهاية عقده رسميًا.

    ويُعد دوري روشن السعودي للمحترفين، أحد الوجهات المحتملة القوية للمهاجم البولندي؛ حيث قيل إن نادي الهلال يريده بقوة، لتعزيز خط المقدمة.

    إلا أنه وحسب حديث فليك؛ سيستمر روبرت ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده مع برشلونة على الأقل، ولن يرحل في الشتاء الحالي.

    مسيرة روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة

    المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى العملاق الإسباني برشلونة صيف 2022؛ قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

    صفقة ليفاندوفسكي كلفت خزينة برشلونة، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ45 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام إلى برشلونة.. سجل المهاجم البولندي 110 أهداف وصنع 22 آخرين، خلال 166 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ سواء المحلية أو القارية.

    وتوّج روبرت ليفاندوفسكي بـ5 ألقاب رسمية، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منذ 2022 وحتى الآن؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: مرتان.

    * السوبر الإسباني: مرتان.

    * كأس ملك إسبانيا: مرة.

    ووصل ليفاندوفسكي مع برشلونة، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ كأفضل نتيجة قارية له، بقميص هذا النادي العملاق.

    مشوار نادي برشلونة في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق برشلونة الأول لكرة القدم يواصل تألقه، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ خاصة على المستوى المحلي.

    و"يتصدر" برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة من 16 انتصارًا وتعادلًا في 19 مباراة؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".

    أيضًا.. تأهل العملاق الكتالوني إلى نهائي السوبر الإسباني، والذي يُقام يوم الأحد القادم في المملكة العربية السعودية؛ إلى جانب دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، للموسم الرياضي الحالي.

    وبمسابقة دوري أبطال أوروبا.. يُعاني نادي برشلونة نسبيًا؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مرور 6 جولات من مرحلة الدوري.

    ويحتاج برشلونة الفوز في آخر جولتين؛ من أجل تعزيز فرصته في التأهُل الأوروبي المباشر إلى دور ثمن النهائي، دون الاضطرار إلى خوض "الملحق".

