"الضغط الآن على ريال مدريد" .. هانزي فليك يتغنى بنجومه الشباب ويتحدث عن المنافسة على صدارة الدوري الإسباني

واصل برشلونة فرض هيمنته على صدارة الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصارًا جديدًا على حساب أوساسونا، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الليجا.

ونجح الفريق الكتالوني في حسم اللقاء بثنائية نظيفة على ملعبه، بعد شوط أول انتهى دون أهداف، قبل أن يظهر البرازيلي رافينيا كبطل للمواجهة في الشوط الثاني، مسجلًا هدفي الفوز في الدقيقتين 70 و86.

وبهذا الانتصار، مدّد برشلونة سلسلة نتائجه الإيجابية في المسابقة، محققًا فوزه السابع على التوالي، والرابع عشر له هذا الموسم، من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن، ليؤكد أحقيته بصدارة جدول الترتيب.

وشهد الهدف الأول توقيع بيدري على تمريرة حاسمة جديدة، ليواصل تألقه بصناعة الأهداف للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري الإسباني، في إنجاز يُسجَّل له للمرة الأولى خلال مسيرته الاحترافية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، موسعًا الفارق إلى سبع نقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يخوض مواجهته في الجولة نفسها أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد.في المقابل، توقف رصيد أوساسونا عند 15 نقطة في المركز السادس عشر، ليظل مهددًا بالهبوط، إذ يفصله فارق الأهداف فقط عن مناطق الخطر المؤدية إلى الدرجة الثانية.