Pablo Gavi
أحمد فرهود

من المعارك النسائية والعلاقة الملكية إلى الانقلاب على هانزي فليك!.. بابلو جافي "قلب برشلونة الذي ينزف وسط الأزمات"

أحد أبرز مواهب برشلونة الذي يُعاني مع الإصابات والشائعات..

لم يكن متوسط الميدان الإسباني الشاب بابلو جافي، مجرد لاعب كرة قدم عادي في "كامب نو"؛ فهو الشعلة التي لا تنطفئ، والفتى الذي يضع قلبه على كفه في كل التحام.

لكن.. خلف هذا القناع القتالي، عاش النجم الشاب سنواتٍ عاصفة؛ وضعت اسمه في "عناوين" وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لأسباب لم تكن رياضية دائمًا.

نعم.. جافي ورغم أنه في سن الـ21 عامًا فقط؛ إلا أن مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة، مليئة بالكثير من المشاكل والجدل الذي لا ينتهي أبدًا.

آخر حلقات مسلسل جافي "المثير للجدل"؛ تمثّلت فيما فجّره الإعلامي الرياضي لويس ميجيل سانز عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية، عندما كشف عن غضب النجم الإسباني الشاب من رحيل "جوهرة" برشلونة درو فيرنانديز.

درو البالغ من العمر 18 سنة، انتقل من برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ مقابل مبلغ مالي يُقدر بحوالي 8 ملايين يورو.

ووفقًا لما ذكره سانز؛ حمّل جافي إدارة برشلونة والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الألماني هانزي فليك، مسؤولية رحيل جوهرة بحجم درو.

وقال سانز: "بعد انتهاء إحدى الحصص التدريبية، عبّر جافي عن رأيه صراحة للجهاز الفني؛ موضحًا أنه لو أُديرت دقائق لعب درو مع الفريق الأول وحصل على الفرصة، لم يكن ليطلب الرحيل أبدًا".

ومن غير الواضح - حتى الآن -، ما إذا كان خبر سانز صحيحًا أم مجرد "فرقعة إعلامية"؛ لكنه يظل حلقة جديدة من مسلسل بابلو جافي "المثير للجدل" كما ذكرنا، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..

  • GaviGetty Images Sport

    تسجيل العقد.. أزمة كادت تعصف بجافي خارج برشلونة

    في بداية مسيرته؛ واجه متوسط الميدان الإسباني الشاب بابلو جافي أزمة خطيرة للغاية، كادت تعصف به خارج العملاق الكتالوني برشلونة.

    هذه الأزمة كانت تتعلق أساسًا بـ"تسجيله" في قائمة فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد توقيعه عقدًا احترافيًا بشكلٍ رسمي.

    الرابطة الإسبانية المحترفة رفضت وقتها تسجيل عقد جافي الاحترافي، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ بسبب قوانين "اللعب المالي النظيف" التي عانى منها النادي، عقب الأزمة الاقتصادية.

    هُنا.. بات من حق جافي الرحيل عن برشلونة بشكلٍ حر؛ وسط اهتمام الكثير من الأندية العالمية الكبيرة، بالتعاقد معه.

    إلا أن حب جافي لنادي طفولته برشلونة، منعه من اتخاذ هذه الخطوة؛ ليواصل تمثيل النادي بـ"عقد لاعب رديف"، وليس بشكلٍ احترافي.

    ومن ناحيته.. دخل برشلونة في "صراع قضائي" مع الرابطة الإسبانية المحترفة، وصل إلى محاكم العمل المدنية؛ إلى أن انتهت الأزمة، وأصبح جافي لاعبًا رسميًا في صفوف الفريق الأول بـ"الرقم 6".

    * أرقام بابلو جافي مع فريق برشلونة الأول:

    - مباريات: 155.

    - دقائق: 9.543.

    - مساهمات تهديفية: 28.

    - أهداف: 10.

    - تمريرات حاسمة: 18.

  • FBL-ESP-CORRUPTION-JUSTICEAFP

    جيرارد بيكيه.. شائعة خيانة شاكيرا مع والدة بابلو جافي

    شهد عام 2022، انتشار خبر غريب للغاية؛ بشأن علاقة متوسط الميدان الإسباني الشاب بابلو جافي مع مواطنه المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، داخل جدران نادي برشلونة.

    الخبر زعم أن بيكيه الذي اعتزل كرة القدم نهائيًا في مطلع عام 2023؛ خان شريكته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، مع والدة جافي.

    وبالطبع.. اتضح فيما بعد أن هذا الخبر ليس إلا كذبة بالكامل؛ حيث نشره أحد الحسابات عبر منصة "تويتر"، لينتشر كالنار في الهشيم.

    لكن.. جافي هو من دفع الثمن غاليًا؛ وذلك باضطراره لتحمل تبعات الزج باسم عائلته، في قضية أخلاقية خطيرة.

    * أرقام جيرارد بيكيه مع برشلونة من 2008 إلى 2023:

    - مباريات: 616.

    - دقائق: 51.956.

    - مساهمات تهديفية: 66.

    - أهداف: 53.

    - تمريرات حاسمة: 13.

  • Spain v Scotland: Group A - UEFA EURO 2024 European QualifiersGetty Images Sport

    شخصية مغرورة.. جدل انقلاب نجوم إسبانيا على بابلو جافي

    بعد بطولة كأس العالم "قطر 2022"، انتشرت أخبار قوية من داخل معسكر منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ تُفيد بدخول متوسط ميدان نادي برشلونة بابلو جافي، في خلافات مع عدد من النجوم الكبار خاصة المنتمين إلى الغريم التاريخي ريال مدريد.

    وأكدت هذه الأخبار أن بعض النجوم الكبار في منتخب إسبانيا؛ يشعرون بإنزعاج من ما تم تسميته "غرور" جافي، وطباعه الحادة في التدريبات. 

    وانتشار مثل هذه الأخبار؛ خلق صورة سيئة عن جافي - الذي يعتبره الكثير من عشاق برشلونة بـ"قلب النادي" نظرًا لحماسه وأسلوب لعبه الشجاع -، بأنه لاعب يصعب التعامل معه داخل غرفة الملابس.

    إلا أن الكثير من نجوم منتخب إسبانيا، نفوا هذه الأخبار فيما بعد؛ خاصة عقب إصابة اللاعب الخطيرة بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف"، عام 2023.

    وقتها.. تعالت الأصوات من داخل معسكر المنتخب الإسباني، بافتقاد جافي كثيرًا؛ والذي يُعد بمثابة القائد داخل غرفة الملابس، رغم صغر سنه.

    * أرقام بابلو جافي مع منتخب إسبانيا الأول:

    - مباريات: 28.

    - دقائق: 1.782.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 5.

    - تمريرات حاسمة: 0.

  • The Funeral Of Princess Irene Of GreeceGetty Images Entertainment

    العائلة الملكية.. علاقة مزعومة بين ولية عهد إسبانيا وبابلو جافي

    من أشهر الشائعات التي ارتبطت باسم النجم الشاب بابلو جافي، متوسط ميدان نادي برشلونة؛ كانت تلك المتعلقة بعلاقته مع العائلة الملكية في إسبانيا، وتحديدًا ولية العهد الأميرة ليونور.

    وانتشرت تقارير إعلامية واسعة؛ تزعم أن الأميرة ليونور - نجلة ملك إسبانيا - معجبة للغاية بجافي، بل وتضع صوره في غرفها.

    وتحوّلت هذه التقارير إلى مادة دسمة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ما مثّل ضغطًا كبيرًا على اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 سنة، مع التركيز على حياته الاجتماعية.

    وظلت هذه التقارير مجرد شائعات، تستخدمها الصحف الإسبانية والعالمية؛ حيث لم يتم تأكيدها أو نفيها من أي طرف، إلى أن اختفت تدريجيًا فيما بعد.

  • FBL-EUR-C1-CRVENA ZVEZDA-BARCELONAAFP

    معركة النساء.. مزاعم عن انتهاء "صداقة" بابلو جافي وفيرمين لوبيز

    أخطر الأزمات التي ارتبطت باسم متوسط الميدان الشاب بابلو جافي، والتي هددت استقرار ناديه برشلونة؛ كانت تلك المتعلقة بـ"خلافه المزعوم" مع مواطنه وزميله في صفوف الفريق فيرمين لوبيز.

    وحسب الأخبار الصادرة من الصحف المقربة من برشلونة "سبورت" و"موندو ديبورتيفو"؛ دخل جافي وفيرمين في صدام عنيف مطلع الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بسبب شريكتي حياتهما.

    وقيل إن أناي بيلايو - صديقة جافي -، دخلت في خلافات مع بيرتا جاياردو - شريكة فيرمين -؛ ما نقل الصراع بين اللاعبين الاثنين، داخل أروقة نادي برشلونة.

    وما زاد الطين بلة؛ هو منشور فيرمين الغامض عن "الخيانة"، والذي نشره عبر حسابه بـ"إنستجرام" قبل أن يحذفه.

    ووسط كل ذلك.. ترددت أنباء عن أن الثنائي كادا أن يشتبكا بالأيدي، في إحدى الحصص التدريبية لنادي برشلونة، خلال المعسكر الإعدادي للموسم الحالي؛ لولا تدخل النجوم الكبار. 

    المهم.. فيرمين خرج بعد ذلك ونفى كل هذه الأخبار؛ مؤكدًا أن جافي بمثابة "الأخ" له، حيث تمتد صداقتهما منذ سن الثالثة عشر.

    ورغم نفي فيرمين لوبيز؛ إلا أن الجميع أصبح يركز مع هذا الثنائي، لرؤية تفاعلهما مع بعضهما البعض داخل صفوف برشلونة. 

    * أرقام فيرمين لوبيز مع نادي برشلونة:

    - مباريات: 113.

    - دقائق: 5.486.

    - مساهمات تهديفية: 50.

    - أهداف: 29.

    - تمريرات حاسمة: 21.

  • UD Las Palmas v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. جدل بابلو جافي مستمر وسط صراع طويل للاعب مع الإصابات

    والآن.. أصبحنا في انتظار تأكيد أو نفي الخبر الذي نشره الإعلامي الرياضي لويس ميجيل سانز؛ بشأن غضب متوسط الميدان الإسباني الشاب بابلو جافي من إدارة نادي برشلونة والجهاز الفني للفريق الأول، بعد رحيل درو.

    ومهما كان الأمر، سواء تأكيد أو نفي الخبر؛ فإنه يُعد حلقة جديدة لمسلسل "إثارة الجدل" المرتبط باسم جافي، والذي استعرضناه في السطور الماضية.

    وأساسًا.. هذا اللاعب الشاب ليس في حاجة إلى المزيد من "الدراما" في حياته، أو الطعنات الجديدة التي تستنزفه أكثر؛ حيث يُعاني منذ ما يقرب من عامين ونصف، مع الإصابات.

    جافي وفي عز تألقه، تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف" عام 2023، غاب على إثرها عامًا كاملًا تقريبًا.

    وبعد عودته للملاعب.. لم يعد جافي لاعبًا أساسيًا في برشلونة - حفاظًا عليه بالطبع -؛ حيث أصبح يأخُذ دقائق معينة في المباريات، ضمن خطة استعادة بريقه من جديد.

    وفي الوقت الذي كان جافي في طريقه لاستعادة مستواه الكبير؛ تعرض لإصابة جديدة في الركبة، اضطر على إثرها للخضوع لعملية "خياطة الغضروف".

    ومن المنتظر عودة جافي من الإصابة، في شهر فبراير أو مارس 2026؛ على أمل أن تكون الأخيرة مع هذه اللعنة، التي تلازمه منذ عامين ونصف.

0