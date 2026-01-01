Halaand Guardiola (Goal)AI
أحمد فرهود

"هالاند يسقط تحت أقدام القطط السوداء وسط محاولات إنقاذ مانشستر سيتي الفاشلة" .. جوارديولا يتجرع من كأس سندرلاند المر

مانشستر سيتي يخسر نقطتين مهمتين في صراع الصدارة..

يبدو أن فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ أصبح يهرب من "صدارة" الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. مانشستر سيتي كلما أصبح قريبًا من "المتصدر" الحالي آرسنال؛ يتخذ خطوة إلى الخلف، مثلما حدث في مواجهته ضد فريق سندرلاند الأول لكرة القدم.

وسقط السيتزنس في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام سندرلاند؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الحالي.

وفرط مانشستر سيتي في نقطتين أمام سندرلاند، بسبب بعض التفاصيل البسيطة؛ مع عدم إغفال المستوى الكبير الذي قدمه المنافس، في مباراة ليلة الخميس.

وبهذه النتيجة.. وصلت كتيبة جوارديولا إلى نقطتها الـ41، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق آرسنال الأول لكرة القدم، صاحب الصدارة.

أمام سندرلاند؛ رفع رصيده إلى 29 نقطة، في "المركز السابع" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد تعادل مانشستر سيتي مع مستضيفه سندرلاند، سلبيًا.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN CITYAFP

    ذاق من نفس الكأس.. مانشستر سيتي يغرق في "ملعب الضوء"

    ذاق فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، من نفس الكأس الذي شربت منه جميع الأندية الإنجليزية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذا الكأس هو عدم تحقيق أي نادٍ للفوز، في زيارته لـ"ملعب الضوء" - الخاص بنادي سندرلاند -؛ وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الرياضي الحالي.

    وبمواجهته ضد السيتزنس.. يكون سندرلاند قد خاض 10 مباريات على ملعبه، في مسابقة الدوري الإنجليزي 2025-2026 حتى الآن؛ محققًا خلالها 5 انتصارات ومثلهم تعادلات، وبدون أي هزيمة.

    وسقطت أندية كبيرة على "ملعب الضوء" الصعب؛ أبرزهم آرسنال ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا ووست هام يونايتد، وآخر مانشستر سيتي.

    - نتائج سندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعبه

    * الجولة الأولى: سندرلاند (3-0) وست هام يونايتد.

     * الجولة الثالثة: سندرلاند (2-1) برينتفورد.

    * الجولة الخامسة: سندرلاند (1-1) أستون فيلا.

    * الجولة الثامنة: سندرلاند (2-0) وولفرهامبتون.

    * الجولة العاشرة: سندرلاند (1-1) إيفرتون.

    * الجولة الحادية عشر: سندرلاند (2-2) آرسنال.

    * الجولة الثالثة عشر: سندرلاند (3-2) بورنموث.

    * الجولة السادسة عشر: سندرلاند (1-0) نيوكاسل يونايتد.

    * الجولة الثامنة عشر: سندرلاند (1-1) ليدز يونايتد.

    * الجولة التاسعة عشر: سندرلاند (0-0) مانشستر سيتي.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN CITYAFP

    مدرب سندرلاند.. عندما جعل من "القطط السوداء" وحوشًا

    قدّم فريق سندرلاند الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي ريجيس لو بريس، مستوى أكثر من رائع ضد نادي مانشستر سيتي، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    مباراة سندرلاند الرائعة ضد السيتزنس؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط المتقدم على دفاعات ولاعبي خط وسط مانشستر سيتي؛ لمنعهم من بناء اللعب بشكلٍ صحيح.

    * ثانيًا: الاعتماد على الكرات الطولية خلف المدافعين؛ مع استغلال سرعات مهاجمي سندرلاند وقوتهم البدنية للتفوق على المنافس.

    ومن خلال هاتين النقطتين؛ نجح سندرلاند أو "القطط السوداء" في القضاء على خطورة مانشستر سيتي، مع تشكيل صناعة الكثير من الفرص أما مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

    لكن بالطبع مستوى سندرلاند الفني ضد السيتزنس، انخفض في الـ20 أو 25 دقيقة الأخيرة؛ وتحديدًا مع تراجع الأداء البدني، لكثير اللاعبين.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    بيب جوارديولا.. تبديلاتك أعادت مانشستر سيتي للحياة ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع أن نقول بإن هُناك عوامل أخرى ساعدت في انتفاضة نادي مانشستر سيتي وتراجع أداء نظيره سندرلاند، في الـ20 أو 25 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة؛ وذلك بخلاف الأداء البدني، الذي تحدثنا عنه.

    أهم هذه العوامل التي ساعدت في انتفاضة السيتزنس تحديدًا؛ يُمكن رصدها في السطور التالية، على النحو التالي:

    * أولًا: عودة متوسط الميدان الإسباني رودري؛ ونزوله كـ"بديل" بعد غياب طويل للإصابة.

    * ثانيًا: إقحام البلجيكي جيريمي دوكو لأرضية الملعب؛ "بديلًا" للبرازيلي سافينيو.

    عودة رودي ساهمت في سيطرة مانشستر سيتي، على الكرة في خط الوسط؛ مع بناء سليم للهجمات، من الخلف إلى الأمام.

    أما دوكو ومن خلال سرعات ومهاراته؛ سبب الكثير من المشاكل لدفاعات "القطط السوداء"، على الجناح الأيسر.

    وبالتالي.. نجح الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في إيجاد الحلول التكتيكية التي حسنت من أداء فريقه؛ ولكن يبقى أنه ارتكب خطأً في "التشكيل الأساسي"، مع مواجهة سوء حظ كبير في إنهاء الفرص في نهاية المباراة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Erling Haaland

    إرلينج هالاند.. مهاجم مانشستر سيتي يغرق في "ملعب الضوء"

    أخيرًا.. يجب الوقوف عند حالة النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال المواجهة ضد نادي سندرلاند، مساء يوم الخميس.

    هالاند البالغ من العمر 25 سنة، قدّم مستوى متواضع جدًا ضد سندرلاند؛ حيث لم نشاهده سوى في فرصة وحيدة فقط خلال الشوط الأول، أبدع الحارس الهولندي روبن رويفس في التصدي لها.

    وغرق المهاجم الفرنسي بين دفاعات "القطط السوداء"؛ حيث كان عندما يمر من لاعب ما، يجد آخر أمامه.

    وهُنا.. يجب الإشادة بما قدّمه الفرنسي نوردي موكيلي، نجم فريق سندرلاند الأول لكرة القدم؛ والذي كان كـ"ظل" هالاند، في كل مكان فوق أرضية الملعب.

    موكيلي لم يترك هالاند؛ سواء داخل منطقة الـ18، أو عندما يعود إلى منتصف الملعب لاستلام الكرات.

    وبسيطرة موكيلي وزملائه على هالاند؛ تمكن سندرلاند بالخروج بنقطة غالية أمام مانشستر سيتي، في ليلة الخميس الساخنة.

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
0