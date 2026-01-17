وبينما كان اللاعب الدولي النرويجي في طريقه إلى غرف ملابس الضيوف بملعب "أولد ترافورد" في الدقائق الأخيرة، غنت جماهير "الشياطين الحمر": "هالاند، كيف حال والدك؟".
"كيف حال والدك؟".. جماهير مانشستر يونايتد تستفز هالاند بـ"ركلة" روي كين القاتلة!
هالاند الأب.. وروي كين
خلفية هذا الأمر تعود إلى العلاقة الخاصة بين والد هالاند، "آلف-إينج"، وأسطورة يونايتد "روي كين". كلاهما لعب ضد الآخر في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز. في عام 1997، عندما كان هالاند (الأب) يلعب لصفوف ليدز يونايتد، تعرض كين لقطع في الرباط الصليبي أثناء محاولته التدخل (تاكلينج). حينها انحنى هالاند فوق اللاعب الأيرلندي الشمالي واتهمه بتزييف الإصابة.
بعد أربع سنوات، وكان هالاند قد انتقل حينها لصفوف سيتي، جاء الرد الانتقامي المؤلم في ديربي مانشستر: ركل كين هالاند بشكل وحشي، مما تسبب في إنهاء مسيرته الكروية. طُرد كين من الملعب، وتم إيقافه لثلاث مباريات مع دفع غرامة مالية. لاحقاً، كتب كين عن الواقعة في سيرته الذاتية: "لقد انتظرت طويلاً بما يكفي. لقد ضربته بقوة بالغة. الكرة كانت هناك (على ما أعتقد). خذ هذه أيها الخنزير. ولا تقف فوقي أبداً مرة أخرى لتسخر من إصابات مزيفة". هذا الاعتراف كلف "الرجل الخشن" إيقافاً إضافياً لخمس مباريات وغرامة مالية أكبر بكثير.
جوارديولا يستبدل هالاند
يعتبر خطأ كين (الفاول) واحداً من أشهر الأخطاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. لذا، استغل مشجعو يونايتد هذا الأمر يوم السبت للسخرية من "ابن هالاند" بشكل إضافي.
فقد سارت الأمور بشكل سيء للغاية بالنسبة لإيرلينج وزملائه ضد يونايتد. وبينما ظهر أصحاب الأرض في مباراتهم الأولى تحت قيادة المدرب الجديد "مايكل كاريك" كأنهم "منفلتي القيود" (بأداء هجومي كاسح)، خيّب سيتي -المنافس على اللقب- الآمال على طول الخط. في النهاية فاز يونايتد بنتيجة 2-0، بالإضافة إلى إلغاء ثلاثة أهداف بداعي التسلل واصطدام كرتين بالعارضة والقائم.
لم يجد هالاند أي ثغرة أمام قلبي دفاع يونايتد "هاري ماجواير" و"ليساندرو مارتينيز"، وقام المدرب بيب جوارديولا باستبداله في الدقيقة 80. وأمام السخرية القادمة من المدرجات، بدا هالاند عابس الوجه، لكنه لم يستجب للاستفزازات ومضى صامتاً نحو نفق الملعب.
في صراع لقب الدوري الإنجليزي، تعني هذه الهزيمة خارج الأرض تراجعاً حاداً لـ "السكاي بلوز". فبصفتهم في المركز الثاني، لا يزالون يتخلفون بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال. ومع ذلك، يمكن لـ "الجانرز" الابتعاد أكثر في الصدارة خلال مباراتهم مساء اليوم خارج أرضهم أمام نوتنجهام.
سجل أهداف إرلينج هالاند
- برينه : 0 أهداف
- مولده: 20 هدفًا
- ريد بول سالزبورج: 29 هدفًا
- بوروسيا دورتموند: 86 هدفًا
- مانشستر سيتي: 150 هدفًا
- النرويج: 55 هدفًا
