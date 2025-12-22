مبابي كلمة السر.. الكشف عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع هالاند!

أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتاج فقط إلى 111 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز، وقد هز الشباك في 149 مناسبة للسيتي خلال 169 مشاركة.

كما شهدت مآثر هالاند المذهلة في موسم 2025-2026 قيادته للنرويج للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يستعدون لأول ظهور في الحدث الأبرز للفيفا منذ عام 1998، حيث يملك 38 هدفاً مع النادي والمنتخب هذا الموسم، خلال 28 مباراة.

هذه الأرقام هي ما تجعل صاحب الـ25 عاماً يتمتع بجاذبية واضحة لعملاق الدوري الإسباني، ريال مدريد. لقد كان بالفعل على رادارهم لبعض الوقت ولا يزال يثير الحديث عن انتقال إلى البرنابيو في مرحلة ما.

ومع ذلك، فإن السيتي يربط مهاجمه المخيف بعقد طويل الأمد حتى عام 2034. ولن يتخلى عن خدماته دون قتال. وسيشعر المسؤولون في ملعب الاتحاد بالارتياح لسماع أن عزيمتهم لن تخضع للاختبار - على الأقل ليس من جانب مدريد.