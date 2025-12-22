Getty/GOAL
مبابي كلمة السر.. الكشف عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع هالاند!
هاالاند يختار مانشستر سيتي
كان يُنظر إلى ريال مدريد على أنه من بين الأندية التي تسعى للحصول على توقيع هالاند عندما فُتح باب الرحيل في بوروسيا دورتموند عام 2022. في تلك المرحلة، اختار أحد المهاجمين الأعلى تصنيفاً على هذا الكوكب أن يسير على خطى والده "ألف إينج" بالتوجه إلى مانشستر.
تذوق هالاند مجد الثلاثية (الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا) في موسمه الأول مع السيتي. ومنذ ذلك الحين، حافظ على معايير فردية استثنائية، ليصبح فائزاً بلقب الدوري المحلي مرتين والحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أرقام خرافية لهالاند في إنجلترا
أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتاج فقط إلى 111 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز، وقد هز الشباك في 149 مناسبة للسيتي خلال 169 مشاركة.
كما شهدت مآثر هالاند المذهلة في موسم 2025-2026 قيادته للنرويج للتأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يستعدون لأول ظهور في الحدث الأبرز للفيفا منذ عام 1998، حيث يملك 38 هدفاً مع النادي والمنتخب هذا الموسم، خلال 28 مباراة.
هذه الأرقام هي ما تجعل صاحب الـ25 عاماً يتمتع بجاذبية واضحة لعملاق الدوري الإسباني، ريال مدريد. لقد كان بالفعل على رادارهم لبعض الوقت ولا يزال يثير الحديث عن انتقال إلى البرنابيو في مرحلة ما.
ومع ذلك، فإن السيتي يربط مهاجمه المخيف بعقد طويل الأمد حتى عام 2034. ولن يتخلى عن خدماته دون قتال. وسيشعر المسؤولون في ملعب الاتحاد بالارتياح لسماع أن عزيمتهم لن تخضع للاختبار - على الأقل ليس من جانب مدريد.
لا خطط لغزو مانشستر سيتي
وفقاً لخبير الانتقالات أكرم كونور، ليس لدى "لوس بلانكوس" أي خطط لجس نبض نجم عالمي آخر. وقد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ريال مدريد لا يفكر في ضم إرلينج هالاند في الوقت الحالي. النادي يعتقد أن مبابي يغطي احتياجاتهم الهجومية".
يسجل الدولي الفرنسي مبابي أرقاماً مثيرة للإعجاب مع الريال. لقد سجل 29 هدفاً هذا الموسم خلال 24 مباراة، مقدماً الإلهام لفريق عانى من أجل الثبات في المستوى كمنظومة جماعية في بعض الأوقات.
قاد مبابي خط الهجوم للريال منذ انضمامه إليهم كلاعب حر في عام 2024. وبعد أن كان في السابق أكثر سعادة باللعب على الجناح الأيسر، حيث أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان عند شغل هذا الدور، يثبت الفائز بكأس العالم نفسه كمهاجم صريح فتاك - حيث وصل رصيد أهدافه إلى 73 هدفاً مع الريال في 83 مباراة.
يربط "لوس بلانكوس" مبابي بعقد حتى عام 2029، مما يعني أنهم ليسوا بحاجة للعثور على رأس حربة جديد (رقم 9) في أي وقت قريب. قد يقومون بمحاولة لضم هالاند في المستقبل، لكن هذا اليوم يمكن أن ينتظر في الوقت الحالي.
هل يصمد اتفاق الـ 10 سنوات؟
ليس من المضمون أن يفتح هالاند الباب أمام العروض، حيث يوفر له السيتي مسرحاً لاستعراض موهبته، ومطاردة الألقاب الكبرى، وإعادة كتابة كتب التاريخ.
قال مارلون هاروود، مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، لموقع "جول" مؤخراً عند سؤاله عما إذا كان هالاند سيحطم كل الأرقام القياسية في إنجلترا مع احترام عقد يمتد لعقد من الزمن في ملعب الاتحاد: "لا أرى سبباً يمنع ذلك. ولا أرى سبباً لعدم بقائه أيضاً. الأماكن الوحيدة التي يمكن الذهاب إليها عندما تتحدث عن الأندية الكبرى هي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان. إنها الأندية الوحيدة التي تستطيع تحمل تكاليفه. إنه في نادٍ جيد جداً في مانشستر سيتي ويمكنني أن أراه يبقى هناك ويحطم الأرقام القياسية".
تحدث هالاند عن سعادته في السيتي بشكل منتظم، مما يشير إلى أن بيب جوارديولا ورفاقه ليس لديهم الكثير ليقلقوا بشأنه عندما يتعلق الأمر بمحاولة للرحيل. سيظل مرتبطاً دائماً بأمثال ريال مدريد، لكنه لن يغذي أياً من تلك التكهنات.
