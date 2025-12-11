بعد الانتصار على ريال مدريد .. هالاند يوجه رسالة اعتذار خاصة للمنتخب الإيطالي!

اعتذر النجم النرويجي إرلينج هالاند، عن التسبب في إقصاء منتخب إيطاليا وحرمان الفريق من حجز مقعد مباشر في كأس العالم 2026 واللجوء إلى الملحق الأوروبي.

هالاند شارك أمس، الأربعاء، في مباراة الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ليخطف 3 نقاط جديدة بمرحلة الدوري.

رودريجو أحرز هدف التقدم في شباك سيتي في الشوط الأول، قبل أن يرد نيكو أورايلي بالتعادل بعدها بدقائق قليلة، وفي الدقيقة 43 سجل هالاند هدف الفوز للضيوف من ركلة جزاء.

وبعد المباراة تذكر هالاند خروج إيطاليا من كأس العالم مع أحد الصحفيين، ليخرج برسالة اعتذار وأكد ثقته في صعود الأتزوري.