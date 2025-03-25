عفوًا هالاند! رقمك التاريخي لن يخدعنا .. لست الأفضل حتى في النرويج وهناك من يستعد لسرقة عرشك

الهدف أسكت الانتقادات ولكن

مهاجم لا يفعل الكثير ويختفي أغلب فترات المباراة، ولكنك دائمًا تجده في لائحة التسجيل، خمن معنا من هذا اللاعب؟ نعم إنه النرويجي إرلينج هالاند.

نجم مانشستر سيتي قدم لنا صورة طبق الأصل من مبارياته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، لم يبدع ولم يتألق، ولكنه سجل الهدف الرابع لبلاده أمام إسرائيل في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2024.

المباراة انتهت بفوز النرويج 4/2، وجاءت الرباعية عن طريق ديفيد وولف وألكساندر سورلوث وكريستوفر أيير وإرلينج هالاند، حيث جاء هدف الأخير في الدقيقة 83 عندما كان كل شيء قد حُسم تمامًا.