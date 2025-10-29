أضاع السهل وأذهل جمهوره بهدف صعب .. هاري كين يكسر "نحس من نوع غريب" على جسد كولن في ليلة تألق لويس دياز!

يواصل بايرن ميونخ مشواره في كأس ألمانيا بعدما نجح في ليل الأربعاء، في هزيمة كولن برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الدور الثاني من البطولة المحلية متأهلًا لدور الـ16.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول عن طريق راجنار أتشي، لكن حضر نجوم البافاري برباعية عن طريق لويس دياز، هاري كين "هدفين" ومايكل أوليس.

بهذا الفوز تواصل كتيبة المدرب الألماني فينسنت كومباني طريقها دون توقف، إذ لم تتلق أي هزيمة في الموسم الجاري، بل لم تتعثر حتى في أي نتيجة تعادل، محققة 14 فوزًا متتاليًا.

لكن لنسلط الضوء أكثر على اثنين من نجوم مواجهة كولن وبايرن ميونخ؛ هاري كين ولويس دياز في السطور التالية..