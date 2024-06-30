هاري كين يعيد الروح للأسود الموتى .. ومثل تلك اللقطات تمنحك الكرة الذهبية يا بيلينجهام!

إنجلترا تفك شفرة سلوفاكيا في الأمتار الأخيرة وتعبر لربع نهائي اليورو..

يا من حملت حقائبك وتستعد للمغادرة، اجلس واستمتع بعودة تاريخية كتبها الثنائي الإنجليزي جود بيلينجهام وهاري كين، ليعيدا بلادهما من بعيد، ويقلبا تأخر الأسود الثلاثة إلى انتصار مثير على سلوفاكيا، ليستمر حلم الكأس الغائب منذ مونديال 1966.

وبينما كانت الجماهير الإنجليزية الحاضرة في ملعب فيلتينس، تستعد لمشاهدة واحدة من أسوأ كوابيسها، تمكن جود بيلينجهام من إحراز تعادل قاتل لإنجلترا في الدقيقة 90+5، وبمجرد إطلاق صافرة الوقت الإضافي، انطلق "الأمير غير المتوج" هاري كين، ليوقع على الهدف الثاني بالرأس في الدقيقة 91.

وقاد بيلينجهام وهاري كين، منتخب إنجلترا، لكتابة الانتصار الحادي عشر على التوالي للأسود الثلاثة في مختلف المسابقات، ليتأهل الإنجليز إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، ويضرب موعدًا مع سويسرا، التي أطاحت بحامل اللقب الإيطالي.