هاري كين يعترف بأنه يسعى لتحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي في الدوري الألماني بعد تسجيله هدفين لبايرن ميونيخ في دير كلاسيكر

وبهذا الهدفين، رفع كين رصيده في الدوري إلى 30 هدفًا في 24 مباراة فقط، مما يبقيه في صدارة السباق على الرقم القياسي في الدوري الألماني البالغ 41 هدفًا والذي سجله روبرت ليفاندوفسكي خلال موسم 2020-2021. كما أصبح نجم توتنهام السابق أول إنجليزي يسجل 45 هدفًا في موسم واحد منذ أن سجل ديكسي دين 46 هدفًا في موسم 1931-1932.

علاوة على ذلك، تظل موثوقيته من مسافة 12 ياردة سلاحًا حيويًا لفريق فينسنت كومباني. سجل كين ركلة جزاء حاسمة في الشوط الثاني يوم السبت ليتعادل مع الرقم القياسي القديم في الدوري الألماني لعدد ركلات الجزاء الناجحة في موسم واحد، محققًا رصيد بول بريتنر في موسم 1980-1981 البالغ 10 أهداف.

وبتسجيله ثنائية الدوري الرابعة على التوالي، أصبح أيضًا ثالث لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل أربعة ثنائيات متتالية. ينضم كين إلى نادي حصري إلى جانب لوثار إيمريش من دورتموند وتوميسلاف ماريتش من فولفسبورغ، اللذين حققا هذا الإنجاز في 1967 و2001 على التوالي.

يلعب المهاجم حاليًا بمستوى نادرًا ما نشهده في كرة القدم الأوروبية، حيث حقق أفضل رصيد له من الأهداف في الموسم الحالي في تسع مباريات أقل مما احتاج إليه خلال موسمه الأول مع البافاريين في 2023/24.