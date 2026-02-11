Goal.com
مباشر
FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Harry Sherlock

هاري كين يطارد لقبًا آخر بركلة جزاء حاسمة، ويصل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بفوز صعب على لايبزيغ

سجل هاري كين ركلة جزاء ولويس دياز هدفًا ليهزم بايرن ميونيخ فريق RB Leipzig بنتيجة 2-0 ويصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا. بدأ اللاعب الدولي الإنجليزي في ملء خزانة الجوائز التي ظلت فارغة لفترة طويلة، وهو الآن يسعى للحصول على جائزة أخرى.

  • فوز بايرن الكبير في الكأس

    اعتقد لايبزيغ أنه سجل الهدف الأول في الدقائق الخمس الأولى، عندما انطلق يان ديوماندي من الجهة اليمنى، وتجاوز ثلاثة لاعبين، ومرر الكرة إلى كريستوف باومغارتنر الذي سجل الهدف بسهولة. لكن بعد مراجعة VAR، تبين أن باومغارتنر كان في وضع تسلل.

    قبل مرور 20 دقيقة، حصل هاري كين على أول فرصة كبيرة له لتسجيل هدف، لكن تسديدته من مسافة 12 ياردة تم إبعادها عن خط المرمى. ثم رأى كين رأسية من القائم الخلفي يتم صدها من قبل زميله ألكسندر بافلوفيتش، وإن كان ذلك عن غير قصد، قبل أن يسدد لويس دياز كرة فوق العارضة.

    كاد باومغارتنر أن يفتتح التسجيل لبايرن قبل نهاية الشوط الأول، عندما مرر الكرة إلى ديفيد راوم، لكن تسديدته القوية تصدى لها مانويل نوير.

    قبل نهاية الشوط الأول، أنقذ مارتن فاندرفورت مرماه مرتين ليحافظ على التعادل لفريق لايبزيغ، لكن في الشوط الثاني، بعد مرور ساعة من اللعب، أوقع جوسيب ستانيسيتش بقدمه المتدلية، وتقدم كين ليحرز أخيرًا هدفًا من مسافة 12 ياردة.

    وفي غضون ثلاث دقائق، سجل بايرن هدفه الثاني بفضل تسديدة قوية من دياز بعد تمريرة رائعة من مايكل أوليس.

    الآن، يتعين على العملاق البافاري الاستعداد لنصف النهائي - وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذه المرحلة في هذه المسابقة منذ عام 2020.

    • إعلان
  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    أفضل لاعب

    كين لا يلين. عندما يتعلق الأمر بالدروس التي يتعلمها المهاجمون الشباب، فإن هذا مثال كلاسيكي تمامًا على كيفية النهوض بعد إهدار الفرص. أفضل المهاجمين يعتقدون ببساطة أنهم سيسجلون الهدف التالي؛ لقد أهدر أربع فرص كبيرة، ولكن عندما أتيحت له فرصة التسجيل من ركلة جزاء، اهتزت الشباك. كما كنا جميعًا نعلم أن ذلك سيحدث.

  • الخاسر الكبير

    كانفاندرفورت يلعب بشكل جيد للغاية، إلى أن أخطأ بقدمه، ومنح بايرن الدفعة التي كان يحتاجها للفوز بالمباراة. بعد أن سجل كين الهدف، سجل بايرن هدفه الثاني في غضون أربع دقائق. سقطت قطع الدومينو دفعة واحدة. سيتأهل الفريق الآن إلى نصف النهائي، ويجب على الحارس أن يتحمل المسؤولية، للأسف.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    تقييم المباراة (من خمسة): ⭐⭐⭐

    ترجمة آلية بواسطة GOAL-e

الدوري الألماني
فيردر بريمن crest
فيردر بريمن
بريمن
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
الدوري الألماني
لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
فولفسبورج crest
فولفسبورج
فولفسبورج
0