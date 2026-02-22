هاري كين يرد على مزاعم انتقاله من مرشح رئاسة برشلونة بينما يخطط بايرن ميونيخ لمحادثات حول العقد

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مرتبط بشروط مع بطل الدوري الألماني الحالي حتى صيف 2027. وقد تم اقتراح إمكانية تحريره من هذا الاتفاق في فترة الانتقالات القادمة، حيث يتعين على بايرن ميونيخ اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم الاستفادة من ذلك.

وقد تمت مناقشة انتقاله إلى إسبانيا، حيث قال فيلاجوانا في إطار سعيه للسيطرة على عمالقة الدوري الإسباني في كاتالونيا: "لقد أجرينا بالفعل بعض الاتصالات، وأعتقد أنه لاعب سيكون مناسبًا تمامًا، في انتظار وضعه التعاقدي: إنه هاري كين.

"كين هو مهاجم وسط يتناسب تمامًا مع أسلوب لعبنا. إنه مهاجم قادر على التراجع للالتقاء بزملائه في الفريق. كما أنه قادر على اللعب كرقم 9 خالص، قاتل، ومُنهي. إنه لاعب يجلب الحركية. كما أنه يؤدي أداءً جيدًا عندما تتراجع الفرق إلى الخلف. سيضيف قيمة كبيرة إلى لعب برشلونة".