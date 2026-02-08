المريض كين وليلة الأخطاء: الأمير هاري يخدعنا بأرقامه الخرافية .. ورسالة ندم لليفربول أمام هوفنهايم!

"مباراة الأخطاء".. هكذا بات عنوان مواجهة بايرن ميونخ وهوفنهايم، التي لعب فيها هاري كين، دورًا في اقتناص النقاط الثلاث للعملاق البافاري، بعد الفوز بنتيجة (5-1)، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني، بموسم 2025-2026.

ووقّع هاري كين على الهدفين الأول والثاني من ركلتي جزاء، ثم أضاف لويس دياز "هاتريك"، في الدقائق 20 و45 و45+2 و62 و89، بينما وقّع أندري كراماريتش على هدف هوفنهايم، في الدقيقة 35.

ويواصل بايرن ميونخ، حامل اللقب، ابتعاده في الصدارة، بعد وصوله للنقطة 54، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن بروسيا دورتموند، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 42 نقطة، في المركز الثالث.