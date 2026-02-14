تفوق على رونالدو في ليلة الـ500: هاري كين بـ"كامل" فيردر بريمن .. ويطرق قائمة ميسي التي يتصدرها نجم آرسنال!

ليلة جديدة يكتب فيها "الأمير" هاري كين، سطرًا في سجله التاريخي مع بايرن ميونخ، بعدما قاد فريقه للانتصار على مضيفه فيردر بريمن، بنتيجة (3-0)، في ميدان فيسير شتاديون، ضمن حساب الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الألماني، بموسم 2025-2026.

ووقع هاري كين على الهدفين الأول والثاني "من علامة الجزاء"، فيما أضاف ليون جورتسيكا، الهدف الثالث، في الدقائق 22 و25 و70 من عمر المباراة.

الفوز الثامن عشر، في رصيد كتيبة فنسنت كومباني، يؤكد أن بايرن ميونخ في طريقه بثبات نحو حسم لقب البوندسليجا، للموسم الثاني تواليًا، حيث يتربع في الصدارة برصيد 57 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن بروسيا دورتموند "الوصيف"، بينما تجمد رصيد بريمن عند 19 نقطة، في المركز السادس عشر، المؤهل لملحق البقاء أو الهبوط.