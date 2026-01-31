كشف أوراقه للخصوم: خدعوك فقالوا "هامبورج لقمة سائغة" .. وهاري كين قائد حقيقي لبايرن ميونخ!

بعد سلسلة من الإخفاقات التاريخية، تنفست جماهير هامبورج الصعداء، باقتناص نقطة "أخيرًا" أمام بايرن ميونخ، بعد التعادل معه (2-2)، ضمن الجولة العشرين من الدوري الألماني، بموسم 2025-2026.

وتقدم فابيو فييرا لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، في الدقيقة 34، ثم قلب البايرن الطاولة عن طريق هاري كين ولويس دياز بالدقيقتين 42 و46، فيما وقع لوكا فوسكوفيتش على هدف التعادل، بالدقيقة 53.

ورغم خسارة 5 نقاط في آخر جولتين، إلا أن البايرن حافظ على صدارة ترتيب البوندسليجا، برصيد 51 نقطة، بينما جاء هامبورج، في المركز الثالث عشر، برصيد 19 نقطة.