هاري كين "أسوأ - أفضل" مهاجم في العالم .. كرة القدم تتعاطف مع حالته بليلة إنجاز بايرن ميونخ أمام لايبزيج

البداية كانت تقول إن بايرن ميونخ سيودع الليلة كأس ألمانيا 2025-2026، حيث كانت الأفضلية داخل المستطيل الأخضر لصالح لايبزيج في النصف ساعة الأولى تقريبًا.
لكن لأن من يهدر الفرص، يستقبل الأهداف، نجح البافاري في قلب الأية في الشوط الثاني، محرزًا هدفين على ملعب أليانز أرينا، ضمن دور الـ16 من كأس ألمانيا.
ثنائية كتيبة المدرب فينسنت كومباني سجلها هاري كين "ضربة جزاء"، ولويس دياز في الدقيقتين 64 و67 من عمر المباراة.
وبفضل هذه الثنائية تأهل بايرن ميونخ لنصف نهائي كأس ألمانيا لأول مرة منذ ست سنوات كاملة!
ومن بين تلك الليلة السعيدة للبافاري، دعونا نسلط الضوء في السطور التالية على الأمير الإنجليزي هاري كين وما قدمه أمام لايبزيج..