هاري كين أمام سلتيك .. 45 دقيقة تجسد اللعنة ورسالة صريحة بالهرب من "توتنهام الألماني"

خروج مبكر بين الشوطين

أجواء احتفالية وهدف قاتل، بايرن ميونخ يعبر إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع سلتيك بهدف لكل فريق في إياب الملحق، ولكن يظل هاري كين علامة الاستفهام الأكبر على هذا الانتصار.

التقدم كان مفاجئًا ومباغتًا لصالح سلتيك عن طريق لاعبه نيكولاس كون في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، وهو ما كان يعني أننا سنذهب للعب شوطين إضافيين، قبل أن يظهر الكندي ألفونسو ديفيس بكلمة الحسم.

المدافع الذي جدد عقده مؤخرًا مع العملاق البافاري، سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1/1 ويتأهل بايرن بصعوبة بالغة بمجموع اللقائين 2/1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هنيئًا للبافاري الصعود، ولكن هذه الليلة لم تكن سعيدة على هاري كين، الذي خرج بعد الشوط الأول، عقب تقديمه أحد أسوأ مستوياته مع البافاري في الفترة الأخيرة، لذلك دعونا نلقي نظرة على ما فعله الليلة..