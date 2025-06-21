هاري كين أمام بوكا جونيورز .. النحس ليس تخصصه الوحيد والكرة الذهبية تطبخ على نار هادئة

الإنجليزي حصل على جائزة رجل المباراة

من "المهاجم الأكثر نحسًا" إلى "الأفضل في العالم" .. أحوال هاري كين تتغير سريعًا مع بايرن ميونخ، ويبدو أن القصة ستكون لها أكثر من نهاية سعيدة.

بايرن ميونخ يواصل بدايته القوية في كأس العالم للأندية، فبعد فوزه على أوكلاند سيتي 10/0، نجح في اجتياز الخصم الأصعب بوكا جونيورز بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بالجولة الثانية لكأس العالم للأندية.

كين اكتفى بدور المتفرج في الفوز العريض على أوكلاند، نعم! 10 أهداف ولم يكن الإنجليزي على لائحة التسجيل أمام الفريق الأسهل على الإطلاق في البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولأن المنطق بعيد كل البعد عن كل ما يتعلق بكين، مهاجم بايرن ظهر وتألق أمام خصم أصعب بكثير، ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول قبل أن يتعادل ميجيل ميرينتييل للبوكا، بينما جاء هدف الفوز عن طريق مايكل أوليس بالدقيقة 84.