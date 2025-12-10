AFP
وسط أنباء تربطه ببرشلونة.. قرار نهائي من هاري كين بشأن الشرط الجزائي مع بايرن ميونخ!
شرط تحرير كين بقيمة 65 مليون يورو
يُقال إن عقد كين مع بايرن يحتوي على بند تحرير بقيمة 65 مليون يورو (57 مليون جنيه إسترليني/76 مليون دولار)، لكنه يأتي بشروط صارمة. يُعتقد أن مهاجم توتنهام السابق لا يمكنه استخدام هذا الخيار إلا إذا أبلغ بطل الدوري الألماني بذلك بحلول نهاية يناير 2026، مما سيفتح الباب أمام رحيله في الصيف. تم طرح ناديه السابق توتنهام وعملاق الدوري الإسباني برشلونة كوجهتين محتملتين في حال رحيله عن بافاريا، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يفضل البقاء في مكانه في الوقت الحالي.
قائد منتخب إنجلترا سيبقى مع بايرن ميونيخ
وفقًا لصحيفة BILD، لن يستفيد كين من خيار شرط التحرير البالغ 65 مليون يورو، وبدلاً من ذلك يريد توقيع تمديد لعقده مع بايرن. على الرغم من أنه يحتل المرتبة الثانية في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 47 هدفًا فقط عن صاحب الرقم القياسي آلان شيرر، يُعتقد أن المهاجم يفضل الفوز بمزيد من الألقاب مع بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني. من المعروف أن كين مر بفترة حافلة بالأهداف مع توتنهام دون أن يفوز بأي لقب، ثم اضطر إلى الانتظار قرابة عامين ليحصل على لقب مع بايرن ميونيخ، حيث حصل في النهاية على لقب الدوري الألماني بعد أن قدم باير ليفركوزن موسمًا رائعًا في 2023-24 ليبقيه في انتظار.
برشلونة مهتم بكين كخليفة لليفاندوفسكي
كان كين في حالة تهديفية استثنائية منذ انتقاله إلى ألمانيا. لقد تجاوز حاجز الـ 100 هدف مع بايرن في وقت سابق من هذا الموسم، بعد أن سجل حصيلة 44 و41 هدفاً في موسميه الأولين بعد مغادرة شمال لندن. لقد كان غزير الإنتاج مرة أخرى هذا الموسم، حيث أحرز 28 هدفاً في 23 مشاركة فقط، وهذا المستوى جعله هدفاً واضحاً لبرشلونة. يبحث العملاق الكتالوني عن خليفة لروبرت ليفاندوفسكي، الذي أتم عامه الـ 37 في أغسطس، وذهب أحد المرشحين للرئاسة إلى حد القول إنه سيحاول التوقيع مع كين إذا تم انتخابه متفوقاً على الرئيس الحالي جوان لابورتا.
في أواخر نوفمبر، قال خافيير فيلاجوانا: "لدينا لاعبون موهوبون بشكل لا يصدق في لا ماسيا، ولكن بالطبع، إذا لم يكن لدينا لاعبون، فسنبحث في مكان آخر. سأبحث دائماً عن لاعب يفهم حمض برشلونة النووي (DNA)، ليس مجرد اسم. إنه لأمر خطير أن تبحث عن مجرد اسم، بل [نحتاج] شخصاً يناسب أسلوبنا وثقافتنا، إذا لم يكن لدينا هاري كين في الداخل [داخل النادي]، فسنذهب لإحضاره. لم لا؟".
العودة للدوري الإنجليزي الممتاز تبقى محل شك
لم يخجل ناديه السابق توتنهام من الاعتراف بأنهم سيرحبون بعودة كين للنادي مستقبلًا. في سبتمبر الماضي، قال المدير الفني توماس فرانك: "أعتقد أن هناك الكثير من مشجعي توتنهام، وأنا منهم، يودون رؤية كين يعود. إنه لاعب من الطراز الرفيع. شخصياً، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك الآن، إذا كنت صادقاً، فمن المحتمل أن يبقى في بايرن ويستمر في الأداء الجيد، إنه مرحب به. إذا أراد الانضمام إلينا، فهو أكثر من مرحب به".
ومع ذلك، يعلم كين بالفعل أن التوقيع لتوتنهام لن يكون ضماناً لإضافة الألقاب إلى خزانة كؤوسه، حتى لو أنهى الفريق جفاف ألقاب دام 17 عاماً في مايو الماضي بالفوز بالدوري الأوروبي.
بدلاً من ذلك، يبدو مستعداً للتركيز على ترسيخ إرثه مع بايرن بينما يحاول الفوز ببطولة كبرى مع إنجلترا، بعد أن كان قريباً في بطولتين سابقتين لأمم أوروبا.
ومن شبه المؤكد أنه سيشارك في المباريات الودية التي أُعلن عنها مؤخراً في مارس، حيث يستعد "الأسود الثلاثة" لمواجهة أوروجواي واليابان خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.
في القريب العاجل، يتطلع كين للعودة إلى تسجيل الأهداف عندما يواجه بايرن فريق ماينز يوم الأحد، بعد أن فشل في هز الشباك خلال الفوز على سبورتينج لشبونة أمس الثلاثاء في دوري الأبطال.
