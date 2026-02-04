Goal.com
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP
James Westwood و علي سمير

الخطة بدأت بالفعل .. إعلان هام من نائب رئيس "بيت ميسي القديم" يحدد موعد عودته!

النجم الأرجنتيني يستعد ليكون جزءًا في مشروع هام

أعلن خوان مانويل ميدينا، نائب رئيس نيويلز أولد بويز، أن النادي «يعمل على» استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2027.

 وقد خطا نجم إنتر ميامي أولى خطواته في كرة القدم على مستوى الفئات السنية مع النادي الأرجنتيني، الذي يتطلع بحماس لإعادته بوصفه واجهة «مشروع جديد لمدينة روساريو».

  • تكهنات عودة ميسي تزداد قوة

    وقّع ميسي مؤخرًا عقدًا جديدًا مع إنتر ميامي حتى عام 2028، لكن الروابط مع نادي طفولته لم تختفِ. وقد أجّج مدرب نيولز أولد بويز، فافيو أورسي، التكهنات بشأن مستقبل ميسي الشهر الماضي، قائلاً لـESPN: "الجميع في نيولز، بما في ذلك نحن، يعتقدون أنه سيكون رائعًا إذا سنحت له الفرصة للعب لناديه وفي مدينته".

    وقد خرج ميدينا الآن لتأكيد أن نيولز يحاولون بنشاط إتمام صفقة ميسي، الذي لا يزال في قمة عطائه رغم بلوغه سن الـ38.

  • Messi Newell's Old Boys GFXGOAL

    "مشروع يتجاوز نيويلز"

    قال نائب رئيس نيويلز في مقابلة مع TN: "نحن نعمل على أن يلعب ليو لصالح نيويلز في النصف الأول من عام 2027، لكن حتى الآن لا يوجد أكثر من ذلك. إنه مشروع يتجاوز نيويلز. إنه لمدينة روساريو، وللمحافظة، ولكرة القدم الأرجنتينية."

    تشير تعليقات ميدينا إلى أن ميسي قد ينضم إلى النادي على سبيل الإعارة من إنتر ميامي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي (MLS). 

    وعندما تم الضغط عليه أكثر بشأن تفاصيل أي صفقة محتملة، رد قائلاً: "الأمر كله يعتمد على ما يمكننا تقديمه من حيث البنية التحتية وبرنامج رياضي تنافسي."

    كما أكد ميدينا أنه تم إجراء اتصال أولي مع محيط ميسي، مضيفًا: "كان هناك حديث، وطرحت الفكرة، لكن اليوم لا توجد قرارات."

  • رغبة قديمة في عودة ليو

    تحدث أيضًا الرئيس السابق لنيويلز، إغناسيو أستورِه، عن إمكانية التحرك لضم ميسي في مايو من العام الماضي، قائلاً لصحيفة Cadena 3: "سنظل نطمح في عودة ميسي دائمًا، حتى لو كان ذلك لمجرد بطولة واحدة، ثماني مباريات، ست، أربع، مباراة واحدة... ليلعبها بقميص نيويلز. هذه هي الحقيقة. ونحن نعمل دائمًا على ذلك. في الوقت الحالي، هو بعيد. لدي علاقة جيدة بعائلته، لكن ليست معه. الآن، الأمر صعب. هذا لا يعني أنه في يوم من الأيام لن يكون صعبًا وسيكون من الأسهل جلبه. الأمر لا يعتمد على رغبته. ربما سيرغب في المجيء. عندما يستطيع، يخرج بالقميص، ابنه... كما يعتمد أيضًا على التزامات ميسي."

    ومنذ ذلك الحين منح رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، موافقته على هذه الخطوة، لكن ميسي لم يكشف علنًا بعد عمّا إذا كان منفتحًا على العودة إلى جذوره في نيويلز.

  • FBL-FRIENDLY-NACIONAL-INTER MIAMIAFP

    ميسي يستعد لانطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم لعام 2026

    تم اختيار ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي (MLS) للموسم الثاني على التوالي في عام 2025 بعد أن قاد إنتر ميامي نحو تحقيق لقب كأس الدوري الأمريكي (MLS Cup) لأول مرة في تاريخه، مسجلاً 29 هدفاً و19 تمريرة حاسمة بشكل مذهل. ويستعد الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات الآن لانطلاق موسم 2026، حيث من المقرر أن يفتتح فريق خافيير ماسكيرانو جدول مبارياته في الدوري الأمريكي خارج أرضه أمام لوس أنجلوس إف سي (LAFC) في 22 فبراير.

