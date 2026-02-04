الخطة بدأت بالفعل .. إعلان هام من نائب رئيس "بيت ميسي القديم" يحدد موعد عودته!

قال نائب رئيس نيويلز في مقابلة مع TN: "نحن نعمل على أن يلعب ليو لصالح نيويلز في النصف الأول من عام 2027، لكن حتى الآن لا يوجد أكثر من ذلك. إنه مشروع يتجاوز نيويلز. إنه لمدينة روساريو، وللمحافظة، ولكرة القدم الأرجنتينية."

تشير تعليقات ميدينا إلى أن ميسي قد ينضم إلى النادي على سبيل الإعارة من إنتر ميامي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي (MLS).

وعندما تم الضغط عليه أكثر بشأن تفاصيل أي صفقة محتملة، رد قائلاً: "الأمر كله يعتمد على ما يمكننا تقديمه من حيث البنية التحتية وبرنامج رياضي تنافسي."

كما أكد ميدينا أنه تم إجراء اتصال أولي مع محيط ميسي، مضيفًا: "كان هناك حديث، وطرحت الفكرة، لكن اليوم لا توجد قرارات."