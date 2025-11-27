ادعى نادي نيوكاسل يونايتد أن مشجعيه تعرضوا "لاعتداءات عشوائية من قبل الشرطة" وأنه سيقدم شكوى بشأن المعاملة التي لقاها في مارسيليا. بعد الهزيمة 2-1 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في ملعب فيلودروم، قال النادي الإنجليزي إن الضباط استخدموا "قوة غير ضرورية وغير متناسبة" ضد مشجعيه، بالإضافة إلى استخدام رذاذ الفلفل والهراوات والدروع.
فيديو فاضح بدأ الأزمة .. نيوكاسل يستعد لتقديم شكوى بشأن معاملة جمهوره خلال مباراة دوري أبطال أوروبا مع مارسيليا
نيوكاسل سيقدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي، قال نيوكاسل إنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونادي مارسيليا والشرطة الفرنسية بسبب المعاملة "غير المقبولة" التي تعرض لها المشجعون. وأضاف النادي أن العديد من المشجعين كانوا "مستاءين بشكل واضح" من الطريقة التي عوملوا بها عند انتهاء المباراة.
وجاء في البيان: "سنرفع رسميًا شكوانا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونادي أولمبيك مارسيليا والشرطة الفرنسية بشأن المعاملة غير المقبولة التي تعرض لها مشجعونا من قبل الشرطة في ملعب فيلودروم بعد مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. بعد صافرة النهاية، طُلب من مشجعينا البقاء في الملعب لمدة تصل إلى ساعة واحدة بناءً على تعليمات السلطات المحلية لضمان سلامتهم عند مغادرة الملعب.
"كانت هناك خطط لنقل 500 مشجع في كل مرة، برفقة الشرطة إلى محطة المترو لمواصلة الرحلة إلى ساحة جولي. كان مشجعونا في حالة معنوية جيدة على الرغم من النتيجة المخيبة للآمال وانتظروا بصبر ودون حوادث خلال فترة الانتظار. تمت مراقبة العملية بعد المباراة عن كثب من قبل منظمينا وكبار الموظفين.
"بمجرد السماح للمجموعة الأولى من المشجعين بالخروج، بدأت الشرطة في استخدام قوة غير ضرورية وغير متناسبة لمنع بقية مشجعينا من المضي قدماً. تم تنفيذ ذلك من خلال استخدام رذاذ الفلفل والهراوات والدروع، حيث تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العشوائي من قبل الشرطة. كان العديد من المشجعين في حالة من الضيق الواضح، لا سيما في المنطقة العلوية من قطاع الزوار، حيث كان الازدحام واضحاً".
- AFP
نيوكاسل يطالب بإجراء تحقيق
كما دعا نادي نيوكاسل إلى إجراء تحقيق في هذه المسألة لضمان "استخلاص الدروس" وعدم تكرار هذا السلوك. وأضاف النادي أن موظفيه شعروا بـ"الإحباط والغضب" الشديدين بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه المسألة.
وأضاف المنشور: "تناول موظفونا الأمر على الفور مع الشرطة، لكن ذلك لم يكن له تأثير كبير على أساليبهم المفرطة. أعرب المشجعون الذين غادروا الملعب عن استيائهم وإحباطهم وغضبهم لموظفينا، وتلقينا بعد ذلك تقارير شهود مقلقة للغاية من المشجعين الذين كانوا حاضرين. يجب أن تكون سلامة المشجعين ورفاههم دائمًا ذات أهمية قصوى، ونحن ندين بشدة معاملة الشرطة لمشجعينا خلال هذا الحادث.
"سوف ندعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ونادي أولمبيك مارسيليا والسلطات المحلية إلى إجراء تحقيق رسمي في هذه المسألة لضمان استخلاص الدروس وعدم تكرار هذا السلوك. نحن نواصل التنسيق مع وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة (UKFPU) بينما نجمع الأدلة نيابة عن مشجعينا".
مشجعو نيوكاسل غاضبون من المعاملة
تعهد ليام فيليبس، حامل تذكرة موسمية لنيوكاسل، بعدم العودة أبدًا إلى مارسيليا بعد ما شاهده يوم الثلاثاء. وأضاف أن السكان المحليين كانوا "ودودين للغاية" لكن الشرطة "ضربت الناس دون تمييز".
وقال لبي بي سي سبورت: "أن أظل محبوسًا من الساعة 4 عصرًا - ولم أعد إلى فندقي إلا قرب الساعة 2 صباحًا - أي ما يقرب من 10 ساعات لمشاهدة 90 دقيقة من كرة القدم". "شعرت أن هذا غير إنساني وأننا نعامل كالمجرمين، في حين أن الغالبية العظمى، إن لم يكن الجميع، كانوا هناك لمشاهدة فريقهم. لم يكن هناك أي شجار. كان الجميع لطيفين. كنا نريد فقط مشاهدة مباراة كرة قدم. لم يكن هناك داعٍ لذلك".
- Getty Images Sport
نيوكاسل بحاجة إلى مساعدة المشجعين
قبل رحلة نيوكاسل إلى إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، دعا النادي المشجعين إلى تقديم أي معلومات لديهم عن الأحداث غير السارة التي وقعت في مارسيليا هذا الأسبوع.
واختتم النادي بقوله: "نود أن نسمع من المشجعين المتضررين من هذا الحادث، حيث نقوم بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الداعمة. سيتم أيضًا مشاركة هذه المعلومات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد البريطاني لمشجعي كرة القدم (UKFPU) ومنظمة مشجعي كرة القدم الأوروبية (Football Supporters Europe). على المشجعين الذين يرغبون في مشاركة شهاداتهم إرسال بريد إلكتروني إلى supporter.services@nufc.co.uk."
الشرطة تبحث عن مشجع
صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أوضحت أن الشرطة الفرنسية تبحث عن مشجع لنادي نيوكاسل يزعم أنه شارك في اشتباك مع قوات مكافحة الشغب بعد تصويره في فعل جنسي فاضح داخل مرحاض عام في ملعب استاد فيلودروم أثناء مواجهة فريقه مع مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
مقطع الفيديو أظهر الرجل عارياً بالكامل مع امرأة في المرحاض، قبل أن يظهر في فيديو آخر مرتدياً قميص نيوكاسل الأسود والأبيض، ثم ظهر وهو يرقص دون قميص وفي يده مشروب في ساحة عامة خارج الملعب.
ونقلت الصحيفة عن وسائل الإعلام الفرنسية أن المشجع سيتم ملاحقته بسبب الاشتباك مع الشرطة وليس بسبب الفيديو الفاضح في المرحاض.