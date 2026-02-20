Getty
نيمار يعترف بأنه قد يتقاعد من كرة القدم هذا العام وسط سلسلة الإصابات التي تعرض لها ومحاولته الانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم 2026
خضع نيمار لعملية جراحية في الركبة في ديسمبر 2025
نيمار يبلغ الآن 34 عامًا من العمر، ويجد صعوبة متزايدة في الابتعاد عن طاولة العلاج. خضع لعملية جراحية أخرى في ديسمبر 2025، بسبب مشكلة طويلة الأمد في الركبة، بعد أن غاب عن الملاعب لمدة عام بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
عاد إلى الملاعب مع سانتوس، بعد أن عاد إلى جذوره في أمريكا الجنوبية، ويستمتع بكرة القدم مرة أخرى - مع تمديد عقده حتى نهاية العام.
هل سيتقاعد نيمار في نهاية عام 2026؟
يعتبر العودة إلى منتخب البرازيل أولوية قصوى للنجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، الذي لم يمثل المنتخب البرازيلي منذ أكتوبر 2023، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن مدة استمراره في اللعب إلا بعد محاولة أخرى للفوز بكأس العالم.
قال نيمار لـ CazeTV: "لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي. من الممكن أن أرغب في الاعتزال في ديسمبر. أنا أعيش يومًا بيوم. هذا العام حاسم، ليس فقط بالنسبة لسانطوس، ولكن أيضًا بالنسبة للمنتخب البرازيلي وبالنسبة لي".
نيمار واثق من استعادة لياقته البدنية
وأضاف صانع الألعاب الموهوب عن جهوده المستمرة لاستعادة لياقته البدنية الكاملة وحيويته: "أردت العودة بنسبة 100٪ هذا الموسم، ولهذا السبب تم إراحتي في بعض المباريات. أعلم أن الكثير من الناس يقولون كل أنواع الأشياء ولا يفهمون الواقع اليومي، لكن عليّ أن أواجهه.
لقد وضع سانتوس خطة ممتازة في هذا الصدد. بالطبع، كنت أرغب في العودة لمساعدة فريقي، لكن في النهاية، فضلت أن أرتاح حتى أتمكن من العودة بنسبة 100٪، دون ألم أو خوف، وفي أفضل حالة بدنية.
"تمكنت من العودة بشكل جيد في المباراة الأخيرة. أنا سعيد ومرتاح لعودتي أقوى قليلاً من ذي قبل. من الواضح أنني بحاجة إلى استعادة إيقاعي، لكن بمثابرة سأصل إلى 100٪. أنا أتخذ خطواتي واحدة تلو الأخرى. لا أعرف ما يخبئه المستقبل؛ سوف تقرر غرائزي. يومًا بعد يوم".
هل سيشارك نيمار في تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026؟
نيمار هو أفضل هداف في تاريخ البرازيل، برصيد 79 هدفاً، وقد خاض 128 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول في عام 2010. وقد تحدى كارلو أنشيلوتي هذا النجم المعاصر ليكسب مكاناً في خططه الحالية.
يعتقد كليبرسون، الفائز بكأس العالم 2002، أن نيمار يجب أن يكون جزءًا من تشكيلة البرازيل هذا الصيف. عندما سُئل عن رأيه في الجدل المحتدم حول اللاعب رقم 10 المتقلب، قال لـ GOAL: "أريد حقًا أن أرى نيمار في كأس العالم. من حيث اللياقة البدنية، فهو متأخر عن الجميع الآن - بسبب الإصابات، ولأنه لم يلعب كثيرًا في الملعب العام الماضي.
"بمجرد أن يبدأ هذا الشاب في استعادة ثقته بنفسه ويستعيد لياقته البدنية، فإن موهبته ستساعد الفريق كثيرًا. لن يشارك في كأس العالم وهو في كامل لياقته البدنية، ولكن عندما تبدأ البطولة، خاصة في ظل الظروف الحالية، يمكنه تقديم أداء جيد لأنه أكثر اللاعبين موهبة في البرازيل. هناك لاعبون آخرون في مستوى جيد، ولكن لا أحد يستطيع أن يفعل ما يفعله هذا الشاب.
"يحتاج إلى الوصول إلى مستوى جيد من اللياقة البدنية، واللعب لفترات طويلة والبقاء على أرض الملعب. عندما أنظر إلى جميع اللاعبين البرازيليين، لا أجد أحداً مثله. حسناً، يمكننا التحدث عن فيني جونيور أو رافينها أو إستيفاو، ولكن الأشياء التي يستطيع نيمار القيام بها بالكرة تجعل من الصعب مراقبة تحركاته. نيمار هو أقرب لاعب رأيته إلى رونالدينيو".
تم وضع البرازيل في المجموعة C في كأس العالم 2026. ستبدأ البرازيل مسيرتها نحو المجد النهائي بمواجهة المغرب في ملعب ميتلايف ستاديوم في 13 يونيو، قبل أن تواجه هايتي واسكتلندا في فيلادلفيا وميامي على التوالي.
