نيمار يعترف بأنه قد يتقاعد من كرة القدم هذا العام وسط سلسلة الإصابات التي تعرض لها ومحاولته الانضمام إلى منتخب البرازيل في كأس العالم 2026

نيمار هو أفضل هداف في تاريخ البرازيل، برصيد 79 هدفاً، وقد خاض 128 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول في عام 2010. وقد تحدى كارلو أنشيلوتي هذا النجم المعاصر ليكسب مكاناً في خططه الحالية.

يعتقد كليبرسون، الفائز بكأس العالم 2002، أن نيمار يجب أن يكون جزءًا من تشكيلة البرازيل هذا الصيف. عندما سُئل عن رأيه في الجدل المحتدم حول اللاعب رقم 10 المتقلب، قال لـ GOAL: "أريد حقًا أن أرى نيمار في كأس العالم. من حيث اللياقة البدنية، فهو متأخر عن الجميع الآن - بسبب الإصابات، ولأنه لم يلعب كثيرًا في الملعب العام الماضي.

"بمجرد أن يبدأ هذا الشاب في استعادة ثقته بنفسه ويستعيد لياقته البدنية، فإن موهبته ستساعد الفريق كثيرًا. لن يشارك في كأس العالم وهو في كامل لياقته البدنية، ولكن عندما تبدأ البطولة، خاصة في ظل الظروف الحالية، يمكنه تقديم أداء جيد لأنه أكثر اللاعبين موهبة في البرازيل. هناك لاعبون آخرون في مستوى جيد، ولكن لا أحد يستطيع أن يفعل ما يفعله هذا الشاب.

"يحتاج إلى الوصول إلى مستوى جيد من اللياقة البدنية، واللعب لفترات طويلة والبقاء على أرض الملعب. عندما أنظر إلى جميع اللاعبين البرازيليين، لا أجد أحداً مثله. حسناً، يمكننا التحدث عن فيني جونيور أو رافينها أو إستيفاو، ولكن الأشياء التي يستطيع نيمار القيام بها بالكرة تجعل من الصعب مراقبة تحركاته. نيمار هو أقرب لاعب رأيته إلى رونالدينيو".

تم وضع البرازيل في المجموعة C في كأس العالم 2026. ستبدأ البرازيل مسيرتها نحو المجد النهائي بمواجهة المغرب في ملعب ميتلايف ستاديوم في 13 يونيو، قبل أن تواجه هايتي واسكتلندا في فيلادلفيا وميامي على التوالي.