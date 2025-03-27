"إنه شخص خائن!" .. نيمار يحذر البرازيل من التعاقد مع جورج جيسوس ومدرب الهلال يكشف موقفه

جدل جديد بسبب نيمار وجيسوس..

يبدو أن الأخبار التي تزايدت في اليومين الماضيين، بشأن اقتراب رحيل جورج جيسوس، عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وانتقاله لتدريب منتخب البرازيل؛ حقيقة وليست مجرد تكهنات إعلامية.

وما يعزز من حقيقة هذه الأخبار؛ بدء الهلال البحث عن مدير فني جديد؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحسب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، في الساعات القليلة الماضية، يرغب الزعيم الهلالي في التعاقد مع نونو سانتو، المدير الفني السابق لعملاق جدة الاتحاد، والحالي لنادي نوتنجهام فورست الإنجليزي.