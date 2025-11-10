فيديو| خسارة جديدة لسانتوس .. نيمار يُصاب بالصدمة ويتخذ رد فعل غاضب بعد تغييره خلال مواجهة فلامنجو

كان سانتوس بحاجة إلى مصدر إلهام في المباراة الحاسمة ضد فلامنجو. كان الفريق متأخراً بثلاثة أهداف مع بقاء ست دقائق فقط على نهاية المباراة، وفي تلك اللحظة تم استبدال نيمار. وحل محله لاعب الوسط الأرجنتيني بنجامين رولهايزر.

تمكن سانتوس من تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يستطع تعويض الفارق الكبير. هذه الخسارة المحبطة أمام غريمه اللدود تعني أن نيمار وزملاؤه سيبقون في منطقة الهبوط بعد 32 مباراة، برصيد 33 نقطة فقط. هم الآن على بعد نقطتين من منطقة الأمان.