أثار الرعب بين الجماهير وصنع فرص محققة .. نيمار يتألق في ظهوره الأول مع سانتوس ضد بوتافوجو

نيمار ظهر لأول مرة بعد رحيله عن الهلال مع فريقه سانتوس

ظهر النجم نيمار دا سيلفا لأول مرة مع فريقه سانتوس ضد بوتافوجو فجر اليوم الخميس، بعدما انتقل له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الهلال فريقه السابق الذي لم يكتب له النجاح معه.

وشهد سانتوس نشأة نيمار، قبل رحيله عن صفوفه عام 2012 لينتقل إلى برشلونة الإسباني، الذي لعب في صفوفه حتى عام 2017 إلى باريس سان جيرمان، ثم انتقل إلى الهلال في صيف 2023، ليرحل عن في شتاء 2025، بعدما لعب معه 7 مباريات فقط، ليفسخ عقده ويعود إلى بيته سانتوس مرة أخرى.

وتعادل سانتوس مع بوتافوجو ببطولة ساو باولو، في الظهور الأول لنيمار بعد عودته إلى الفريق بعد مرور 13 عامًا عن آخر ظهور له بقميص الفريق البرازيلي، ليقدم مباراة جيدة.

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وشارك نيمار كبديل مع بداية الشوط الثاني، حيث فضّل مدربه عدم الزج به ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.