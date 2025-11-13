Getty Images Sport
وصفه بـ"الحقير" .. نيمار يُهاجم صحفي وينفي اعتذاره لمدرب سانتوس بعد واقعة الاعتراض على استبداله أمام فلامنجو!
جدل عام بعد رد نيمار
لقد كانت الفترة الأخيرة صعبة على النجم البرازيلي، الذي وصف أحد الصحفيين علناً بـ"الصحفي الحقير" في منشور ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي. وقع الحادث بعد أن زعمت قناة Globo Esporte الرياضية أن نيمار اتصل بمدربه خوان بابلو فوجفودا ليعتذر عن الأحداث التي وقعت خلال خسارة فريقه أمام فلامنجو في نهاية الأسبوع، حيث شوهد وهو يتساءل عن سبب استبداله. وعلق نيمار على المنشور، نافياً إجراء المكالمة الهاتفية ومهاجماً الصحفي. كتب نيمار: "كذبة أخرى اختلقها صحفي حقير!!!".
- Getty Images Sport
"البرازيلي بدا بطيئًا ويفتقر إلى الإيقاع"
تعرض نيمار لانتقادات شديدة بسبب أدائه الأخير مع سانتوس في الهزيمة الأخيرة 3-2 أمام فلامنجو. ووصفت صحيفة دياريو AS الإسبانية نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بـ"البطيء" وحذرت من أنه يواجه معركة ضخمة لكي يضع نفسه في قائمة كارلو أنشيلوتي النهائية للبرازيل في كأس العالم العام المقبل.
وقالتدياريو AS: "عند عودته إلى التشكيلة الأساسية، بدا البرازيلي بطيئًا ويفتقر إلى الإيقاع، بل إنه أعاق لعب بعض زملائه. حتى أنه احتج على استبداله. إذا لم يستعد لياقته قريبًا، فسيكون من الصعب عليه ارتداء قميص المنتخب البرازيلي مرة أخرى في كأس العالم المقبلة. وكان اللاعب السابق في باريس سان جيرمان قد غاب عن سانتوس لمدة شهرين تقريبًا بسبب إصابة عضلية أبعدته عن سبع مباريات. وعاد لفترة وجيزة في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام فورتاليزا قبل أن يغيب عن مباراة أخرى. وانعكست هذه الغياب الطويل على أدائه أمام فلامنجو. ومع ذلك، أظهر لمحات من جودته بركلة حرة خطيرة ورأس كادت أن تسفر عن هدف التعادل".
عبقري غير مفهوم؟
من المفهوم أن سانتوس قد سارع للدفاع عن نجمه البرازيلي، حيث نشر ألكسندر ماتوس، المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي، على إنستجرام: "العبقريون يُساء فهمهم، لطالما كان الأمر كذلك في تاريخ البشرية. إنهم يفكرون قبل عصرهم، ويفعلون الأشياء بطريقة مختلفة، ويحدثون فرقًا... إنهم لا يشبعون من التحديات، والتغيير، والأهداف التي قلة قليلة من الناس يستطيعون تحقيقها... إنهم يتركون إرثًا، ويصنعون التاريخ...لكنهم أيضًا بشر، يخطئون ويصيبون، يبتسمون ويبكون، لديهم مشاعر وقلوب، يتنفسون، يعيشون ويتحملون ضربات الحياة... أنت كذلك، عبقري... أولئك الذين يعرفونك يعرفون الإنسان الذي أنت عليه، القلب الذي لديك، التواضع الذي تنضح به، اهتمامك بالجميع، الأب والصديق الذي أنت عليه...يحاولون هزيمتك، ولا يستطيعون، يحاولون إسقاطك، فتنهض، كل شيء أكبر بالنسبة لك، لكنك أكبر من كل شيء...هل تعرف لماذا؟ لأن الله في قلبك... هالة طيبة... أخي، لن تكون وحدك أبدًا... كن على يقين أنني هنا لأتحمل ضربات الحياة معك... عائلتك معك، أصدقاؤك معك، رفاقك معك... أنت محبوب ومحبوب مني ومن كل من يعرفك، من المليارات حول العالم الذين يحلمون بأن يكونوا مثلك... أنت تستحق هذا، أنت تستحق هذا... اللحظات الصعبة تجعل الرجال أقوى! أنا دائماً معك!!! في السراء والضراء... نحن معك!!!"
- Getty Images Sport
العودة إلى الفريق؟
لن يضطر نيمار إلى الانتظار طويلاً لمعرفة ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر على مكانه في تشكيلة سانتوس، حيث سيخوض الفريق مباراة في الدوري البرازيلي ضد بالميراس فجر الأحد. ويأمل نيمار أن يتصدر عناوين الصحف لأسباب إيجابية.
إعلان