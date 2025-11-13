وصفه بـ"الحقير" .. نيمار يُهاجم صحفي وينفي اعتذاره لمدرب سانتوس بعد واقعة الاعتراض على استبداله أمام فلامنجو!

تعرض نيمار لانتقادات شديدة بسبب أدائه الأخير مع سانتوس في الهزيمة الأخيرة 3-2 أمام فلامنجو. ووصفت صحيفة دياريو AS الإسبانية نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بـ"البطيء" وحذرت من أنه يواجه معركة ضخمة لكي يضع نفسه في قائمة كارلو أنشيلوتي النهائية للبرازيل في كأس العالم العام المقبل.

وقالتدياريو AS: "عند عودته إلى التشكيلة الأساسية، بدا البرازيلي بطيئًا ويفتقر إلى الإيقاع، بل إنه أعاق لعب بعض زملائه. حتى أنه احتج على استبداله. إذا لم يستعد لياقته قريبًا، فسيكون من الصعب عليه ارتداء قميص المنتخب البرازيلي مرة أخرى في كأس العالم المقبلة. وكان اللاعب السابق في باريس سان جيرمان قد غاب عن سانتوس لمدة شهرين تقريبًا بسبب إصابة عضلية أبعدته عن سبع مباريات. وعاد لفترة وجيزة في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام فورتاليزا قبل أن يغيب عن مباراة أخرى. وانعكست هذه الغياب الطويل على أدائه أمام فلامنجو. ومع ذلك، أظهر لمحات من جودته بركلة حرة خطيرة ورأس كادت أن تسفر عن هدف التعادل".