"لا داعي للعجلة".. كشف دور والد نيمار في تأجيل "العقد الجديد" مع سانتوس!

قال موسيتي، مراسل أخبار سانتوس، عبر قناته على يوتيوب: "أريد أن أخبركم أنه من الأفضل التحلي بالصبر بشأن تجديد عقد نيمار. كان سانتوس يأمل أن يتم حسم الأمر هذا الأسبوع، لكن ذلك لن يحدث".
وأضاف: "سينتظر سانتوس جراحة نيمار. نيمار حالياً في إجازة بالولايات المتحدة، حيث انتقل من ميامي إلى نيويورك وسيعود الأسبوع المقبل، وحينها من المتوقع أن يحدد موعد الجراحة. ستُجرى العملية قبل عيد الميلاد، وربما حتى في الأيام القليلة القادمة".
وتابع: "كان سانتوس يرغب بالفعل في تجديد العقد، لكنه سمع من والد نيمار أنه لا داعي للعجلة، ودعونا ننتظر الجراحة. كان سانتوس راضياً بذلك، خاصة أنه من الجيد الانتظار للتأكد من نجاح الجراحة. من المرجح أن تكون الجراحة بسيطة للغاية، وهي عبارة عن تنظير مفصلي بالفيديو لتصحيح المشكلة، ولكن ماذا لو تم فتح الركبة وظهرت مشكلة أكبر مما كان متخيلًا؟ وهو ما قد يتطلب شهراً من التعافي. لذا، كيف يمكنك التجديد إذا لم تكن قد أجريت الجراحة بعد؟".
وأوضح: "لذا، قرر سانتوس الانتظار، وهو يتفهم أن هذا مسار جيد، ولن يجدد هذا الأسبوع؛ بالتأكيد لن يتم التجديد إلا بعد خضوع نيمار لجراحة الغضروف المفصلي هذه. الاتفاق هو تجديد متقدم حتى منتصف العام، لكن سيتعين علينا التحلي بالصبر".
واختتم: "افهموا أيضاً أن هذا التأخير 'طبيعي'، إنه أسلوب العمل الخاص بوالد نيمار تحديداً. لقد حدث هذا الأمر مرتين سابقتين. عندما جاء نيمار لأول مرة، لم يكن قد وقع العقد حتى يوم تقديمه".