"لا داعي للعجلة".. كشف دور والد نيمار في تأجيل "العقد الجديد" مع سانتوس!

لا يزال نيمار في طريقه لتوقيع عقد تمديد مع سانتوس، الذي عاد إليه في يناير الماضي بعد غياب دام قرابة 12 عاماً عن النادي الذي بدأ فيه مسيرته الحافلة.

وينتهي عقده الحالي في 31 ديسمبر من هذا العام، وفي الوضع الراهن، سيكون حراً للانتقال إلى أي مكان آخر إذا لم يتم الاتفاق على التمديد.

ووفقاً للصحفي لوكاس موسيتي، فقد كان من المتوقع في البداية إتمام التجديد هذا الأسبوع، لكن خطط خضوع نيمار للجراحة أبطأت هذه العملية بناءً على نصيحة نيمار الأب، والد اللاعب ووكيل أعماله.

وبحسب التقارير، قال نيمار الأب إنه "لا داعي للعجلة" واقترح الانتظار لما بعد الجراحة، وهو ما وافق عليه النادي كخطة عمل معتمدة. ولا يزال من المتوقع توقيع تجديد العقد، ويرجح أن يمتد الاتفاق حتى منتصف عام 2026.

ويُقال إن هذا النوع من التأخير هو "أسلوب العمل" المعتاد لكل من نيمار ووالده، اللذين يميلان لعدم تقليل قيمة اللاعب أو جعل الأمر يبدو وكأن سانتوس هو الخيار الوحيد المتاح. ومع ذلك، فإن النادي "واثق للغاية" من توقيع العقد، حيث أكد مؤخراً أن المحادثات جارية.