"بذلت قصارى جهدي وتعرفت على السعودي الحقيقي!" .. نيمار يودع الهلال ويقدم وعدًا له

نيمار ودع الهلال بدون ترك بصمة كروية..

وجّه النجم نيمار دا سيلفا جونيور، "رسالة وداعية" إلى نادي الهلال والمملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد فسخ عقده مع الفريق الأزرق بشكل رسمي.

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الهلال أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، فسخ عقد نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بـ"التراضي"؛ بعد عامٍ ونصف فقط من الانضمام إليه.

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وانضم النجم البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، إلى الزعيم الهلالي في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو؛ وبعقد لمدة موسمين.

لكن.. نيمار تعرض لإصابتي "قطع في الرباط الصليبي" و"تمزق في العضلة الخلفية"؛ ما أدى إلى مشاركته في 7 مباريات فقط مع الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ قبل فسخ عقده نهائيًا في يناير الحالي.