"لم أرد الجميل بالشكل المناسب!" .. نيمار يوجه رسالة للسعودية ويعلن عودته إلى سانتوس بعد 12 سنة

عاد إلى بيته الذي غادره منذ عام 2013..

قبل 12 عامًا تقريبًا.. ودع النجم نيمار دا سيلفا جونيور، النادي الذي قدمه إلى العالم؛ حيث كان وقتها لا يزال صغيرًا في السن، وموهبة يتغنى بها الجميع.

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الحديث هُنا عن نادي سانتوس؛ الذي بدأ فيه نيمار مسيرته الكروية، قبل أن يغادره في صيف عام 2013، متجهًا إلى الملاعب الأوروبية وتحديدًا من بوابة العملاق الكتالوني برشلونة.

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وكتب الساحر البرازيلي المجد مع برشلونة، على مدار 4 سنوات من 2013 إلى 2017؛ قبل أن ينتقل إلى نادي باريس سان جيرمان، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم "222 مليون يورو".

مع باريس.. عانى نيمار جونيور من عديد الإصابات، ولم يحقق التوقعات المأمولة منه؛ ليغادر أوروبا في تجربة جديدة؛ وهذه المرة بانضمامه إلى نادي الهلال صيف عام 2023.

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صفقة تعاقد الهلال مع نيمار هزت العالم، ولكنها تحولت إلى كابوسٍ مزعج فيما بعد؛ وذلك بتعرض اللاعب لإصابة "القطع في الرباط الصليبي" ثم معانته من "تمزق في العضلة الخلفية".

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 32 سنة، سوى في 7 مباريات فقط مع الفريق الهلالي؛ ليتم فسخ عقده في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ وذلك بعد عامٍ ونصف فقط من التعاقد معه.