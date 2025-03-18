"لم أكن محظوظًا مع نيمار وأتمنى هذا لكريستيانو رونالدو!" .. جيسوس يتحدث عن فرص الهلال في الدوري

ماذا قال جورج جيسوس؟

رغم كل الانتقادات التي تعرض لها في الموسم الحالي 2024-2025؛ لا يزال المدير الفني جورج جيسوس، يقاتل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لتحقيق المزيد من الألقاب.

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جيسوس تولى تدريب الهلال في صيف عام 2023؛ حيث قاده في الموسم الرياضي الماضي، لتحقيق الثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن المحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي".

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وفي مطلع الموسم الرياضي الحالي، توّج المدرب البرتغالي المخضرم بلقب السوبر السعودي، للمرة الثانية تواليًا، إلى جانب التأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية؛ ولكنه ودع كأس الملك، مع احتلال المركز الثاني في دوري روشن للمحترفين - حتى الآن -.