قدم النجم نيمار دا سيلفا وعدًا للجماهير البرازيلية، بقيادة منتخب بلاده لتحقيق كأس العالم 2026، موجهًا رسالة إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للسيليساو.
"عليك محاسبتي في يوليو" .. نيمار يعد بتحقيق كأس العالم للمرة السادسة مع البرازيل موجهًا رسالة إلى أنشيلوتي
- Getty Images
ماذا قال نيمار؟
خلال حضوره مساء أمس السبت في حفل للمغني وصديقه تياجوينيو في مدينة ساوباولو، وجه رسالة مازح فيها مدربه كارلو أنشيلوتي، بشأن كأس العالم 2026.
وقال نيمار في الحفل: "سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل من أجل إعادة كأس العالم إلى البرازيل، في يوليو يمكنك محاسبتي على هذا الوعد".
واستطرد قائلًا: "إذا وصلنا إلى نهائي كأس العالم 2026، أعدكم بأنني سأسجل هدفًا في المباراة النهائية، ومساعدة البرازيل لتحقيق البطولة السادسة".
ومازح نيمار المدرب الإيطالي قائلًا: "هيا يا أنشيلوتي، ساعدنا!"، كنوع من مطالبته بضمه إلى صفوف المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس المونديال.
- AFP
لماذا نيمار لم ينضم إلى منتخب البرازيل؟
ويعاني نيمار في الفترة الأخيرة من إصابات قوية ومتكررة، ما حال دون استدعائه حتى الآن إلى صفوف المنتخب البرازيلي من قبل أنشيلوتي.
وكان المدرب الإيطالي قد أكد في أكثر من مؤتمر صحفي أنه لن يستدعي نيمار إلا عندما يكون جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%.
وينتهي عقد نيمار مع نادي سانتوس بنهاية عام 2025، إلا أن إدارة النادي البرازيلي لا تزال متفائلة بإمكانية تمديد العقد لمدة ستة أشهر إضافية على الأقل.
وخلال عام 2025، سيخضع نيمار لعملية جراحية في ركبته اليسرى بعد تعرضه لإصابة في الغضروف الهلالي في ختام منافسات الدوري البرازيلي، وتُقدَّر فترة التعافي بنحو شهر واحد.
مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مجموعة منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها صيف العام المقبل، وذلك عقب مراسم سحب القرعة التي جرت في مركز جون كينيدي.
وتستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات النسخة المقبلة من المونديال، خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، في حدث تاريخي يُقام للمرة الأولى بمشاركة ثلاث دول.
وتشهد بطولة كأس العالم 2026 تطبيق النظام الجديد للمسابقة، بمشاركة 48 منتخبًا، يتم توزيعهم على 12 مجموعة، على أن يتأهل إلى دور الـ32 متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، واسكتلندا، وهايتي، في مجموعة وُصفت بالقوية والمتوازنة.
ويطمح المنتخب البرازيلي إلى المنافسة بقوة على اللقب العالمي، سعيًا لإضافة النجمة السادسة إلى سجله الحافل بالإنجازات، في ظل ترقب جماهيري واسع لمشوار السيليساو في المونديال المقبل.
نيمار يُساعد سانتوس في البقاء بالدوري البرازيلي
أسهم النجم البرازيلي نيمار بشكل حاسم في ضمان بقاء فريقه سانتوس ضمن صفوف دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، قبل أن يكشف عن خضوعه لعملية جراحية جديدة في الركبة اليسرى، ضمن خطة التعافي من إصاباته المتكررة.
وشهد نادي سانتوس، الذي يحمل إرثًا عالميًا بفضل الأسطورة الراحل بيليه، لحظة احتفالية بعد تأكيد بقائه في دوري الأضواء، عقب الفوز الكبير على كروزيرو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من البطولة.
هذا الفوز أنهى الموسم للفريق في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة، بعيدًا عن منطقة الهبوط، ومتفاديًا كارثة قد تتكرر بعد صدمة هبوط الفريق في عام 2023.
وكان نيمار، 33 عامًا، قد عاد إلى نادي طفولته في يناير الماضي بعد رحلة احتراف طويلة في أوروبا، ولعب دورًا محوريًا في حسم نتائج المباريات الحاسمة خلال الجزء الأخير من الموسم.
وسجل نيمار هدفًا أمام سبورت ريسيفي، ثم تألق في مباراة جوفنتود بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، وكان له تأثير كبير كلاعب صانع لعب في الانتصار الحاسم على كروزيرو، الذي ضمن بقاء الفريق في الدوري.
ورغم مشاركته في 19 مباراة فقط من أصل 38 مباراة في الدوري هذا الموسم، تمكن نيمار من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة العديد من الفرص، مسجلًا بصمته القوية في إنقاذ سانتوس من الهبوط. ويبدو أن الموسم المقبل سيكون محطة مهمة لنيمار، الذي يسعى إلى التعافي بشكل كامل واستعادة مستواه القوي للمنافسة على البطولات المحلية والدولية.