Nick Woltemade
"أعيش مع صديقي المقرب" .. رد ساخر من فولتيمادي على سؤال غريب عن حياته العاطفية!

البعض انتقد الصحفي على هذا السؤال

كشف نيك فولتيمادي عن آخر المستجدات المضحكة في حياته العاطفية التي تفتقر إلى الإثارة، حيث اعترف لاعب نيوكاسل الذي انضم إلى الفريق في الصيف الماضي بأنه أعزب ويعيش مع صديقه المقرب.

 وأشعل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي انتقل من شتوتجارت قبل أربعة أشهر فقط مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، أجواء المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة بروح الدعابة عندما أبدى الصحفيون اهتمامًا بحياته الخاصة.

  • رد فولتيمادي المتحفظ بشأن حياته الشخصية يسعد وسائل الإعلام

    بثمانية أهداف وتمريرتين حاسمتين حتى الآن، ساعد فولتيمادي في استقرار نيوكاسل خلال موسم صعب بعد رحيل ألكسندر إيزاك إلى ليفربول. وقد استقر جيدًا في تاينسايد ويستمتع بحياته مع صديقه المقرب من ألمانيا.

    وقال للصحفيين: "لا أعرف لماذا يتحدث الجميع عن هذا (قيامه باعيش مع صديقه)". "أعتقد أن هذا أمر طبيعي عندما تأتي إلى بلد جديد. بالطبع، أنا وحيد، لذلك سألت صديقي المقرب: 'هل تريد أن تأتي معي إلى نيوكاسل؟' لا أعرف كيف تسمون ذلك باللغة الإنجليزية، عندما تعيش مع صديقك المقرب".

    عندما سُئل بلطف عما إذا كان قد التقى "بأي شخص مميز" منذ انتقاله إلى إنجلترا، لم يستطع فولتيمادي كبح جماح نفسه.

    "لا"، قال ضاحكًا، "لدي الكثير من المباريات... لذا لم ألتقي بأي فتاة".

  • تدخل في الحياة الشخصية

    سؤال الصحفي تسبب في هجوم من المتابعين عليه، حيث اعتبره البعض تدخل غير مبرر في الحياة الشخصية للمهاجم الألماني، وأن ما حدث كان خارج السياق تمامًا.

    وتعرض الصحفي للانتقاد بسبب استغلاله مؤتمر مباراة نيوكاسل وليفركوزن، بالحديث عن هذا الأمر، خاصة وأن هناك حالة من الجدل حول عيش فولتيمادي مع صديقه المقرب.

  • Nick WoltemadeGetty

    نيوكاسل يتماسك في الدقائق الأخيرة بينما يحث هاو على الثقة

    على أرض الملعب، عانى فريق ماكبايس من ليلة أخرى محبطة بعد أن تخلى عن تقدمه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع ليفركوزن. 

    وكان فريق إيدي هاو على وشك الصعود إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا عندما سجل أليخاندرو جريمالدو هدف التعادل في الدقيقة 88، ليقضي على هدف لويس مايلي. كانت المباراة متقلبة بشكل كبير من طرف إلى آخر. أنتوني جوردون أدرك التعادل من ركلة جزاء بعد هدف برونو جيمارايش في مرماه، ثم سجل مايلي، البالغ من العمر 19 عامًا فقط، هدف التقدم لنيوكاسل، ليصبح أصغر هداف في تاريخ النادي في هذه المسابقة. لكن ضعف نيوكاسل في الدقائق الأخيرة ظهر مرة أخرى، حيث سجل جريمالدو الهدف الرابع في المباراة.

    على الرغم من خيبة أمله، كان هاو متفائلاً للغاية.

    وقال: "علينا أن نؤمن. عندما بدأنا مشوارنا في دوري أبطال أوروبا، إذا كنا نعتقد أن الأمر سيكون سهلاً، أعتقد أننا في المسابقة الخطأ".

    "نحن نلعب ضد فرق جيدة جدًا، ونسافر كثيرًا، ولدينا جدول مباريات مزدحم - كل هذه العوامل مجتمعة تجعل هذه الفترة صعبة بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أن اللاعبين يتعاملون معها بشكل جيد. نحن نلعب بهوية واضحة وخطة محددة. قبل فترة التوقف الدولية، كنت محبطًا من بعض الأداء، لكنني أعتقد أننا عدنا بقوة في هذا الصدد. علينا أن نثبت كل شيء. المباراتان اللتان سنخوضهما صعبتان للغاية، لكنني أؤمن بالفريق. أينما ذهبنا، إذا كنا في أفضل حالاتنا، يمكننا الفوز".

  • هاو يتأمل في التطور والأخطاء

    كانت حملة نيوكاسل متقلبة في بعض الأحيان، بعد ما وصفه هاو بـ "صيف صعب". كانت الأداء في بداية الموسم متفاوتًا، لكن المدير الفني يعتقد أن الفريق قد استعاد قوته منذ ذلك الحين.

    قال هاو: "نحن فريق نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح. لقد مررنا بصيف صعب، وقد رأيت ذلك في بعض أدائنا في بداية الموسم. أعتقد أن المباريات الست الأخيرة كانت أفضل بكثير. لكننا لسنا مثاليين ونبذل قصارى جهدنا للتطور والنمو. هناك علامات إيجابية، لكن لا تزال هناك بعض اللحظات التي نضر فيها أنفسنا إلى حد ما. تكرر ذلك اليوم وأعلم أن هذا أمر محبط ليس لي فقط، بل للاعبين وللجميع لأننا نكبد أنفسنا خسائر في الوقت الحالي".

    لم يجسد أي لاعب هذه الشخصية في ألمانيا أكثر من مايلي. على الرغم من ضياع النقطة في وقت متأخر، أشاد هاو بتأثير المراهق.

    قال هاو: "إنه يؤدي أداءً رائعًا، وهذا كل ما يمكن أن تطلبه من أي لاعب عندما يدخل الملعب، أن يبذل قصارى جهده، ويساهم، ويثبت مدى براعته.

    أعتقد أنه فعل ذلك خلال الوقت الذي قضاه على أرض الملعب الليلة. سجل هدفًا رائعًا. أنا محبط حقًا من أجله لأن ذلك لم يكن اللحظة الحاسمة في المباراة".

  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-NEWCASTLEAFP

    الأنظار تتجه إلى سندرلاند بعد الدراما الأوروبية

    التعادل في ألمانيا يترك نيوكاسل أمام مهمة صعبة في محاولته للتأهل إلى الدور التالي في البطولة الأوروبية. الفريق يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد عشرة نقاط من ست مباريات، ولديه فرصة كبيرة لإنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى. المباراة التالية ستكون خارج أرضه أمام سندرلاند، ووولتمايد سيكون حريصاً على إثبات نفسه في الديربي.

