Getty Images Sport
ترجمه
نيكولاس جاكسون يستعد للعودة إلى تشيلسي بعد رفض بايرن ميونيخ تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة
جاكسون يلعب دورًا ثانويًا في بايرن ميونيخ
وفقًا لصحيفة The Times، من المتوقع أن يعود جاكسون إلى تشيلسي في يونيو لأنه لم يصل إلى عدد المباريات المطلوب لكي يفعّل بايرن ميونيخ بند الالتزام بالشراء، ومن "غير المرجح" أن يسعى متصدر الدوري الألماني إلى إبرام اتفاقية انتقال دائم منفصلة.
يحتاج اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى خوض 40 مباراة واللعب لمدة 45 دقيقة على الأقل في كل منها، لكنه خاض 22 مباراة فقط مع بايرن حتى الآن، ولم يحقق هدف الدقائق المطلوب إلا في سبع مباريات منها. كما توقف موسم جاكسون مع النادي بسبب كأس الأمم الأفريقية، حيث لعب خمس مباريات خلال مسيرة السنغال نحو اللقب.
- Getty
مستقبل المهاجم الغامض غير واضح
دفع بايرن ميونيخ رسوم إعارة قدرها 14 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار) لجاكسون، وسيتعين عليه دفع 56 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) إضافية إذا حقق هدفه من حيث عدد الدقائق التي يلعبها، ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح الآن مستبعدًا. كان المهاجم أيضًا على رادار أندية في إسبانيا وإيطاليا الصيف الماضي، لكن تشيلسي لا يستبعد احتمال الاحتفاظ به، بعد أن حل ليام روزينيور محل إنزو ماريسكا كمدرب رئيسي في ستامفورد بريدج.
ومع ذلك، سجل جاكسون خمسة أهداف فقط لبايرن حتى الآن، ولا تزال هناك شكوك حول قدرته على تقديم أداء ثابت على أعلى مستوى.
كومباني: لقد ساعدنا كثيرًا
على الرغم من الصعوبات التي واجهها في ألمانيا، أكد كومباني أن جاكسون كان له تأثير إيجابي. وقال مدرب بايرن ميونيخ في ديسمبر: "لقد ساعدنا كثيرًا. بالطبع، مع وجود هاري كين في الهجوم، هناك بعض المنافسة، وهذا جزء من اللعبة. لذا، كمدرب، من الرائع حقًا أن أرى كيف يتعامل نيكولاس مع هذا الأمر. ما لا يراه الكثيرون هو ما يفعله نيكولاس في التدريبات وفي كل مرة يدخل فيها الملعب. آمل أن يستمر في الاستفادة من الفرص التي تتاح له".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك بالنسبة لجاكسون؟
ومع ذلك، ظل جاكسون في ظل كين منذ عودته من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية. لم يشارك اللاعب المعار من تشيلسي سوى في 37 دقيقة خلال آخر أربع مباريات لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني، وسجل آخر أهدافه للنادي في نوفمبر الماضي. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيشارك في المباراة التي يستضيف فيها بايرن ميونيخ فريق أينتراخت فرانكفورت يوم السبت، حيث يتصدر فريق كومباني حالياً جدول الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند.
إعلان