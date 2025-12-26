حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصير الطعن الذي تقدم به منتخب نيجيريا، بشأن أهلية لاعبي الكونغو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبة أو حرمام الكونغو من التأهل إلى الملحق العالمي.
بعد وضع حلم التأهل لكأس العالم في خطر .. فيفا يحسم مصير طعن نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية!
ماذا حدث؟
شهدت كرة القدم الأفريقية جدلًا كبيرًا قبل أشهر قليلة من انطلاق الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، وذلك بعد أن تقدّم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي فيفا، بشأن مخالفات مزعومة لقواعد أهلية اللاعبين من قبل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد حجز بطاقته للملحق العالمي بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح 4-3 في الرباط، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في نهائي الملحق الأفريقي.
وافتتح منتخب نيجيريا المباراة بهدف مبكر عن طريق فرانك أونيكا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف التعادل عبر ميشاك إيليا في الدقيقة 32، ليتم حسم اللقاء لاحقًا بركلات الترجيح.
وتثير الشكوى النيجيرية احتمالية إعادة النظر في تخصيص هذا المقعد، ما قد يشعل واحدة من أكبر الأزمات الكروية في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.
- AFP
ما هو قرار "فيفا"؟
كشف الإعلامي المتخصص في الشؤون الرياضية رومين مولينا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن آخر المستجدات المتعلقة بالجدل الكروي الذي أثارته نيجيريا قبل أسابيع بشأن مشاركة بعض لاعبي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في ملحق كأس العالم 2026.
وأوضح مولينا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد درس بعناية الشكوى المقدمة من الاتحاد النيجيري، والتي كانت تتعلق بادعاءات انتهاك قواعد الأهلية من قبل بعض لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية، وذلك عقب مواجهة الملحق الأفريقي التي شهدت فوز الكونغو على نيجيريا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1.
وأكد الإعلامي أن "فيفا" أصدر قراره النهائي برفض الطعن المقدم من نيجيريا، مؤكدًا بذلك صحة أهلية جميع لاعبي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المشاركين في المباراة، واحتفاظ الفريق بمكانه في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأشار مولينا إلى أن هذا القرار يُنهِي بشكل رسمي أي جدل حول صحة مشاركة لاعبي الكونغو، ويضمن استقرار مسار التصفيات الأفريقية.
- AFP
أسماء بارزة وراء الطعن
وفقًا لتقارير شبكة "Arise News"، تقدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشكوى رسمية تتهم من خلالها منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بإشراك تسعة لاعبين في التصفيات لم يكونوا مؤهلين قانونيًا لتمثيل البلاد في تلك الفترة.
وترتبط المخالفات المزعومة بتغييرات في الجنسية الرياضية تمّت قبل وقت قصير من المواجهة الحاسمة بين الفريقين.
وضمت الشكوى أسماء أبرز اللاعبين مثل: "أكسل توانزيبي، آرثر ماسواكو، آرون وان بيساكا، وتشارلز بيكل"، وجميعهم لديهم مشاركات دولية سابقة مع منتخبات أخرى قبل تمثيل الكونغو الديمقراطية.
وأشارت التقارير إلى أن بعض المسؤولين في الاتحاد الكونغولي اعترفوا بأن الإجراءات الإدارية اللازمة لتغيير الجنسية الرياضية لم تُستكمل في الوقت المحدد، رغم مشاركة هؤلاء اللاعبين في مباريات رسمية تنافسية، ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى قانونية مشاركتهم.
وتتعقد القضية أكثر بسبب القانون المحلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي لا يسمح بازدواج الجنسية، حيث يرى المسؤولون النيجيريون أن اللاعبين المعنيين لم يتخلوا رسميًا عن جنسياتهم السابقة، وهو ما قد يُعد انتهاكًا مباشرًا لكل من التشريعات الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ما القادم لمنتخب الكونغو؟
وسيخوض منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مواجهة حاسمة في الملحق العابر للقارات ضد الفريق الفائز من مباراة الملحق التي تجمع بين منتخب كاليدونيا الجديدة ومنتخب جامايكا. ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة الحاسمة في المكسيك خلال شهر مارس من العام المقبل، حيث ستحدد هوية الفريق الذي سينافس الكونغو على بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة بالنسبة للكونغو الديمقراطية، إذ تمثل آخر فرصة لضمان التواجد في النهائيات العالمية، كما أن مستوى المنافسة سيكون مرتفعًا نظرًا للطموح الكبير لدى الفريق الفائز من مباراة كاليدونيا الجديدة وجامايكا. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء استعدادات مكثفة من كلا المنتخبين، مع التركيز على الجانب التكتيكي والبدني لضمان أفضل فرصة للنجاح في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات.