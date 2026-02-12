"عندما حضر أسكت الجميع" .. رد دفاعي شديد اللهجة عن نواف العقيدي بعد أنباء خروجه من حسابات جيسوس!

من الحارس الأول إلى استبعاد متواصل، هكذا بات وضع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، حبيسًا مجددًا لمقاعد البدلاء، لصالح البرازيلي بينتو كريبسكي، بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وأثار غياب العقيدي عن مباراة أركاداج التركماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، حالة من الجدل، حيث لم يتواجد كأساسي أو بديل، في ظل تواجد بينتو في القائمة، ومبارك البوعينين على الدكة.

وفسّر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، استبعاد نواف العقيدي من قائمة مباراة أركاداج، بأنها لا تتعلق بأي مشكلة بين الحارس والمدرب، وأن اللاعب يعاني من مشكلة طبية بالجيوب الأنفية، ولا يستطيع السفر عبر الطائرات الصغيرة، ويتطلب الأمر السفر عبر الترانزيت، ليقرر المدرب توجيه العقيدي بأن يستعد للمباراة المُقبلة، تفاديًا لإجهاده في طول السفر.