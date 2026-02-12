Goal.com
Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
"عندما حضر أسكت الجميع" .. رد دفاعي شديد اللهجة عن نواف العقيدي بعد أنباء خروجه من حسابات جيسوس!

هل كنت تؤيد رحيل العقيدي عن النصر في الشتوية؟

من الحارس الأول إلى استبعاد متواصل، هكذا بات وضع نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، حبيسًا مجددًا لمقاعد البدلاء، لصالح البرازيلي بينتو كريبسكي، بعد أن كان عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وأثار غياب العقيدي عن مباراة أركاداج التركماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، حالة من الجدل، حيث لم يتواجد كأساسي أو بديل، في ظل تواجد بينتو في القائمة، ومبارك البوعينين على الدكة.

وفسّر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، استبعاد نواف العقيدي من قائمة مباراة أركاداج، بأنها لا تتعلق بأي مشكلة بين الحارس والمدرب، وأن اللاعب يعاني من مشكلة طبية بالجيوب الأنفية، ولا يستطيع السفر عبر الطائرات الصغيرة، ويتطلب الأمر السفر عبر الترانزيت، ليقرر المدرب توجيه العقيدي بأن يستعد للمباراة المُقبلة، تفاديًا لإجهاده في طول السفر.

  • Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    العقيدي خارج حسابات جيسوس

    من جانبه، قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، إن الحارس نواف العقيدي بات خارج حسابات المدير الفني جورج جيسوس، والذي بات يعتمد على البرازيلي بينتو بصفة أساسية، حتى في البطولة الآسيوية.

    وأضاف العنزي أن هناك غضبًا "فنيًا" من قِبل المدرب تجاه العقيدي، ويُعتقد أن الحارس مرّ بظروف صعبة، خاصة بعد مباراتي القادسية والهلال، فيما قرر الاعتماد على حارس بقيمة بينتو الذي يلعب بصفة أساسية مع منتخب البرازيل.

    واستشهد العنزي بتراجع جيسوس عن فكرة "إعارة" بينتو الذي كان قريبًا من الدوري الإيطالي، ليقرر الاعتماد عليه أساسيًا في النصر، على حساب العقيدي.

  • Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كنت أتمنى إعارته

    وفي هذا السياق، تحدّث الإعلامي عبد الرحمن أباعود، بدوره عن ملف الحارس نواف العقيدي، والذي يشارك في التدريبات بصورة منتظمة، على الرغم من استبعاده، ما يؤكد التزامه الكامل.

    وأوضح أباعود، عبر برنامج "دورينا غير"، أنه كان يتمنى أن ينتقل العقيدي لنادٍ آخر على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور، كما حدث في العام الماضي، حينما تمت إعارته لنادي الفتح، وقدم مستوى متميزًا، ساهم في بقاء النموذجي في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ونوّه أباعود بأن إعارة العقيدي كانت أمرًا ضروريًا، من أجل التواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، مضيفًا أنه توقع هذا الأمر، بعدما قرر جيسوس التراجع عن إعارة بينتو إلى جنوى.

  • من يعتقد أنه أكبر من النادي "مخطئ"

    وعلّق بدوره الناقد تركي السهلي، عبر برنامج "نادينا"، على غياب نواف العقيدي، بقوله إنه مسألة داخلية في النصر، مضيفًا أن هذا الأمر سيؤثر على اللاعب ولكن المنتخب لن يتوقف على اللاعب، شأنه شأن أي فريق أو منتخب في العالم.

    وأضاف السهلي "اللاعب الذي يظن أنه أكبر من النادي، وبإمكانه أن يفرض نفسه على أي تشكيل مخطئ، هذه قواعد الانضباط والالتزام في التمرين والتواصل الجيد مع المدرب والمحيطين باللاعب".

  • عندما حضر أسكت الجميع!

    وفي خضم الحديث عن أزمة العقيدي، خرج وكيله مشعل السفاعي، للرد برسالة جديدة، طالب خلالها بالتوقف عن نشر الشائعات والتطاول على حارس النصر.

    ونشر السفاعي تغريدة عبر منصة (إكس)، قائلًا "عندما حضر أسكت الجميع بما يقدمه وتوج بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم، وعندما غاب أصبح الجميع يتحدث عنه سواء بالمدج أو الذم، لكن الغريب أن هنالك أشخاصًا يتحدثون وكأنهم أصحاب قرار داخل النادي. حقيقة "عيب".

    لكي نغلق على جميع المتطاولين، نواف العقيدي ابن النصر، وسوف يقدم كل ما لديه لخدمة هذا الكيان، ويكفي "إشاعات".

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تصعيد قانوني

    وكانت شركة التخيل الرياضي، التي يملكها مشعل السفاعي، قد أصدرت بيانًا رسميًا، خلال يناير الماضي، أعلنت فيه عن تكليف شركة للمحاماة، من أجل التحرك رسميًا بالتوجه إلى الجهات المختصّة، من أجل حفظ حقوق نواف العقيدي، بعد رصد شامل لجميع التجاوزات الإعلامية والافتراءات المتكررة التي خرجت عن إطار النقد الرياضي المشروع، سواءً عبر بعض الوسائل الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي.

    وذكر وكيل العقيدي بأن هناك بعض الحالات التي تجاوزت حدود الرأي إلى الإساءة والتجريح ونشر معلومات غير صحيحة، بما لا يخدم اللاعب أو النادي أو الرياضة السعودية بشكل عام. وعليه، سيتم استكمال الإجراءات النظامية عبر الجهات المختصة لحفظ حقوق موكله.

    جاء ذلك بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها نواف العقيدي، على إثر ارتكابه خطأين فادحين في مباراتي القادسية والهلال، تسبب الأول في هدف، والثاني بتلقيه بطاقة حمراء.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما قيل عن العقيدي

    وتابع خروج نواف العقيدي، عددًا من الانتقادات الموجّهة بحق اللاعب الذي أثر خروجه على سير المباراة، فيما تم تداول معلومات تتعلق بأزمة افتعلها حارس النصر عقب الديربي.

    وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف نواف العقيدي لمباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

    وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي أحمد الفهيد، أن نواف العقيدي كان مهددًا بالشطب النهائي والقضاء على مستقبله الرياضي، على خلفية أزمته مع المنتخب السعودي، في معسكر كأس آسيا 2023، ومع ذلك تحركات الجهات الرياضية المختصّة وفكروا في مصلحة اللاعب، خاصة وأنه لا يزال صغيرًا في السن، وتم اعتباره لاعبًا مهمًا ورحمة من المسؤولين، تم التغاضي عن شطبه، والاتفاق على تطبيق العقوبة القصوى تجاهه، سواءً مالية أو إدارية، على حد وصفه.

    وطالب الفهيد نواف العقيدي، بترك وسائل التواصل الاجتماعي والمقاطع وسخرية الجماهير، وأن يركز على كرة القدم فقط، وأن يكون لديه انضباط نفسي داخل وخارج الملعب، خاصة وأنه عاد من فترة إيقاف طويل، فأصبح الحارس الأساسي للصقور الخضر وساهم في صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

    وذكر الإعلامي سعود الصرامي، بأن نواف العقيدي، كان غاضبًا بشدة من سالم الدوسري، قائد الهلال، بسبب ما وصفه بقيام الدوسري بالضغط على حكم الديربي، للعودة إلى تقنية الفيديو، قبل العودة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس النصر.

    وقال الصرامي إن نواف العقيدي وجه اتهامًا إلى سالم الدوسري بتوريطه أمام جماهير النصر، وتهديد مكانه في تشكيل الفريق، مضيفًا أن حارس الأصفر أبلغ سالم بأن تصرفه غريب ولا يرتقي بقائد المنتخب السعودي، ثم غادر مجموعة (الواتس آب) التي تجمع بين لاعبي الأخضر، بشكل نهائي.

    وعلى الفور، علّق مشعل السفاعي، وكيل العقيدي، على هذا الأمر، برسالة قال فيها "أتمنى تحري الدقة بما قاله الأخ سعود الصرامي، معلومة غير صحيحة بتاتًا ولا أساس لها من الصحة".

    من جانبه، شن الإعلامي وليد الفراج، هجومًا ضد نواف العقيدي، برسالة قال فيها "عليك أن تعلم أن إمكاناتك ليست عالية، أعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كاتب لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبد الله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية.

    أنت ظهرت لأن السعودية بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب. أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب، ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليس عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".

