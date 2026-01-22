"عدوى نواف العقيدي" ظهرت أمام الفيحاء لكن لا تنتظروا شيئًا من وليد الفراج .. وحظ سعيد المرة القادمة لمحاولة "التشكيك النصراوية في نجم الهلال!

رباعية كل واحد منها أفضل من الآخر أمتع بها الهلال جماهيره اليوم الخميس، خلال مواجهة الفيحاء، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ظن الفيحاء أن التعادل – على الأقل – في متناول يده، بعدما سجل هدفًا في الدقائق الأولى، وأُلغى بداعي التسلل، ثم أحرز الثاني عن طريق فاشيون ساكالا في الدقيقة 14، لكن هذه المرة احتسب بشكل قانوني.

لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ردت برباعية في الدقائق 37، 45، 61 و90، عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش "مقصية"، أورلاندو موسكيرا "بالخطأ في مرماه"، محمد كنو وماركوس ليوناردو.

هذا الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ44 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بفارق سبع نقاط على النصر "الوصيف". أما الفيحاء فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ13.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الهلال والفيحاء، دعونا نستطرد في السطور التالية..