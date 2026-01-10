RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

"لسنا مثلهم" .. فليك يكشف مستجدات "فيروس يامال" ويتحدي ريال مدريد: هزمناهم في حضور مبابي 4 مرات!

المدرب الألماني تطرق على عدة موضوعات هامة قبل الكلاسيكو المنتظر في نهائي كأس السوبر

تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، عن موقفه تجاه إمكانية غياب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عن كلاسيكو كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد المقام غدًا، الأحد، في المملكة العربية السعودية.

مبابي غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر المنقول حصريًا وبالمجان عبر تطبيق ثمانية، وذلك لمعاناته من إصابة في الركبة تعرض لها منذ دخوله في العطلة الشتوية بمنتصف الموسم.

وقبل الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة، تظهر حالة من الجدل والغموض حول موقف مبابي، وكذلك بالنسبة للجناح الشاب لامين يامال، وهذا ما تحدث عنه فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة.

    ماذا قال فليك عن مبابي؟

    المدرب الألماني قال في المؤتمر الذي عُقد بمدينة جدة السعودية:"إنه حاليًا المهاجم الأفضل في العالم، لقد سجل العديد من الأهداف وهو لاعب من طراز فريد، ولكن ريال مدريد ليس مبابي فقط".

    وأضاف:"لن نركز على إيقافه بشكل فردي، بل بصورة جماعية، مع كامل الاحترام له ولقدراته بكل تأكيد، سنجري بعض التعديلات مثلما نفعل دائمًا، ولكن ليس بسببه، نصب تركيزنا دائمًا على فلفستنا وتطبيق أفكارنا".

    وواصل حديثه:"كم مباراة لعبنا أمام ريال مدريد الموسم الماضي؟ 4؟ 5؟ خسرنا مواجهة واحدة فقط بحضور مبابي في كل المناسبات، الأمر يتعلق بكيفية لعبنا نحن، لأن أسلوبنا يختلف عنهم".

    هل يظهر لامين يامال؟

    وقال فليك عن مشاركة جناح برشلونة الشاب، بعد ظهور الحديث عن استمرار معاناته من فيروس معوي:"إنه جاهز للعب بشكل أساسي ولا توجد أي شكوك حول جاهزيته".

    وأشار الألماني إلى جاهزية أغلب اللاعبين بالفريق قبل خوض الكلاسيكو، معربًا عن سعادته بعودة النجم الإسباني جافي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، وإن كان ذلك على سبيل التدريب بشكل جماعي فقط دون المشاركة في المباراة.

    ومن الأشياء التي تحدث عنها فليك أيضًا، كانت تواجد إريك جارسيا في خط الوسط بالأسابيع الأخيرة، قبل مشاركته مرة أخرى كقلب دفاع أمام أتلتيك بيلباو، لمنح الفرصة للثنائي فرينكي دي يونج وبيدري للعب معًا.

    مدرب برشلونة رفض استبعاد حدوث أي سيناريو في مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أنه لم يتخذ قراره النهائي بخصوص الأمر حتى الآن، مؤكدًا أن جميع الخيارات مفتوحة أمامه.

    تفوق واضح لفليك في الكلاسيكو

    المدرب الألماني خاض 4 مباريات أمام ريال الموسم الماضي، حيث فاز في مواجهتي الدوري الإسباني بالإضافة إلى كأس السوبر ونهائي كأس الملك، بينما خسر مرة واحدة في الليجا بالموسم الحالي.

    أول مباراة له أمام ريال مدريد كانت في 26 أكتوبر 2024، وفاز فيها برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو في الليجا، قبل الانتصار على الميرينجي في 12 يناير بنهائي السوبر الإسباني 5/2.

    وفي نهائي كأس الملك الموسم الماضي، فاز برشلونة على ريال بصعوبة بنتيجة 3/2، قبل الانتصار 4/3 على العملاق المدريدي بالجولة 35 من الليجا التي فاز الفريق بلقبها أيضًا.

    وكانت المباراة الوحيدة التي خسرها فليك أمام ريال مدريد في الموسم الحالي، حيث سقط الفريق بنتيجة 2/1 على ملعب الفريق الخصم بالجولة العاشرة في الليجا.

  • برشلونة يطمح في فرض السيطرة

    الأمور تسير على ما يُرام حاليًا بالنسبة لبرشلونة على الصعيد المحلي، حيث صعد إلى دور الـ16 من كأس الملك، ويحتل المركز الأول بالدوري الإسباني بـ49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

    وبعد حصوله على ثلاثية الموسم الماضي "الدوري وكأس السوبر وكأس الملك"، يطمح برشلونة بقيادة فليك في إضافة بطولة جديدة لرصيده المميز منذ وصوله إلى كتالونيا.

    وعلى الجانب الأوروبي، الفريق يأتي في المركز الخامس عشر بترتيب دوري أبطال أوروبا من 6 مباريات، حيث جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين، ويفصله عن آرسنال المتصدر 8 نقاط.

