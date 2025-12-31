"نهائي عيد الميلاد".. كارباخال يتحدى الإصابة لخوض السوبر الإسباني!
تطورات حالة كارباخال
شهدت المدينة الرياضية "فالديبيباس" آخر حصة تدريبية لعام 2025 وسط أجواء من الترقب، حيث واصل الثلاثي المصاب (كارباخال، ميليتاو، أرنولد) برامجهم العلاجية، إلا أن الأنظار اتجهت بشكل خاص نحو القائد كارباخال الذي أظهر بصيصاً كبيراً من التفاؤل والجدية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن الظهير الإسباني المخضرم يسابق الزمن ويركض في التدريبات بهدف اللحاق ببطولة كأس السوبر الإسباني في جدة، وذلك قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، والذي يصادف يوم 11 يناير المقبل، وهو تاريخ المباراة النهائية للبطولة في مفارقة طريفة تزيد من حماسه.
كارفاخال، الذي غاب عن الملاعب منذ 27 أكتوبر، يدرك جيداً أن الأشهر الستة المقبلة حاسمة للغاية؛ إذ يسعى لإثبات أن الإصابتين اللتين لحقتا به في الربع الأخير من العام قد أصبحتا من الماضي، وأنه لا يزال عنصراً فعالاً ومفيداً لخطط المدرب تشابي ألونسو.
إن قيادته المعروفة، وشخصيته القوية، وجهده البدني المتواصل، وكونه صوتاً مسموعاً داخل غرفة الملابس، تجعل منه قطعة لا غنى عنها في تشكيلة ألونسو وطاقمه الفني الذي ينتظر عودته بفارغ الصبر لضبط إيقاع الفريق في الاستحقاقات القادمة.
تفاصيل الإصابة
على الصعيد الطبي والبدني، كانت رحلة كارباخال مليئة بالتحديات مؤخراً، حيث سقط مصاباً أولاً في ديربي مدريد خلال شهر سبتمبر إثر تدخل قوي من نيكو جونزاليس أدى لإصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى وغيابه لشهر كامل.
ورغم عودته للمشاركة في الكلاسيكو، إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً، ففي اليوم التالي للفوز على برشلونة، اضطر للخضوع لتدخل جراحي عاجل عبر تنظير المفصل (أرثروسكوبي) بعد شعوره بانزعاج في ركبته اليمنى، وهي نفس الركبة التي تعرضت للكسر سابقاً أمام فياريال في أكتوبر 2024.
وقد أكدت صحيفة "آس" أن التقديرات الطبية الأولية لغياب كارباخال كانت تتراوح بين ستة وعشرة أسابيع، إلا أن اللاعب ظل يعمل بدأب لتقليص هذه المدة.
ومع ذلك، تمسكت الخدمات الطبية بقاعدة "عدم التسرع" لتجنب الانتكاسات، مما أدى لاستبعاده من مواجهة إشبيلية ومن المرجح غيابه عن لقاء ريال بيتيس الأحد المقبل.
الهدف الأكبر الآن هو السفر إلى السعودية، حيث سيواجه الفريق أولاً أتلتيكو مدريد، الخصم الذي أصيب أمامه سابقاً، مع احتمالية مواجهة برشلونة أو أتلتيك بيلباو في حال التأهل، مما يجعله يقاتل للعب وليس فقط للمرافقة الشرفية.
مسيرة استثنائية لكارباخال مع ريال مدريد
يُعد داني كارفاخال، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، أحد الركائز الأساسية في تاريخ النادي الحديث، حيث انضم إلى الفريق الأول في يوليو 2013 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني في صفقة بلغت قيمتها 6.50 مليون يورو.
ومنذ ذلك الحين، شارك اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في 436 مباراة بقميص "الميرينجي"، مسجلاً 14 هدفاً وصانعاً لـ 65 آخرين.
تُرجمت هذه المسيرة الحافلة إلى سجل ألقاب استثنائي، تضمن التتويج بدوري أبطال أوروبا 6 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، بالإضافة إلى 5 ألقاب في كأس العالم للأندية.
وعلى الصعيد الدولي، خاض كارفاخال 52 مباراة مع المنتخب الإسباني، وتُوج معه بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2023.
في موسم 2025/2026 الحالي، عانى اللاعب من سلسلة إصابات في الركبة والعضلات أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة، حيث اكتفى بالمشاركة في 8 مباريات فقط في مختلف المسابقات.
ماذا بعد لريال مدريد؟
يدخل ريال مدريد عام 2026 وهو يحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، ساعياً لتقليص الفارق البالغ 4 نقاط مع المتصدر برشلونة. وقد نجح الفريق في إنهاء عام 2025 بانتصار هام على إشبيلية (2-0).
وقبل التوجه لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، يتعين على "الميرينجي" تجاوز عقبة ريال بيتيس، صاحب المركز السادس، في الرابع من يناير، ثم يصطدم بأتلتيكو مدريد في الديربي بنصف نهائي كأس السوبر.
وعقب انتهاء مهمة السوبر، ينتظر الفريق جدولاً أوروبياً حاسماً، حيث يحتل حالياً المركز السابع في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وسيكون على موعد مع مواجهتين مصيريتين ضد موناكو وبنفيكا في أواخر يناير لضمان موقعه "المباشر" في الأدوار الإقصائية.