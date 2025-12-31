"نهائي عيد الميلاد".. كارباخال يتحدى الإصابة لخوض السوبر الإسباني!

شهدت المدينة الرياضية "فالديبيباس" آخر حصة تدريبية لعام 2025 وسط أجواء من الترقب، حيث واصل الثلاثي المصاب (كارباخال، ميليتاو، أرنولد) برامجهم العلاجية، إلا أن الأنظار اتجهت بشكل خاص نحو القائد كارباخال الذي أظهر بصيصاً كبيراً من التفاؤل والجدية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن الظهير الإسباني المخضرم يسابق الزمن ويركض في التدريبات بهدف اللحاق ببطولة كأس السوبر الإسباني في جدة، وذلك قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، والذي يصادف يوم 11 يناير المقبل، وهو تاريخ المباراة النهائية للبطولة في مفارقة طريفة تزيد من حماسه.

كارفاخال، الذي غاب عن الملاعب منذ 27 أكتوبر، يدرك جيداً أن الأشهر الستة المقبلة حاسمة للغاية؛ إذ يسعى لإثبات أن الإصابتين اللتين لحقتا به في الربع الأخير من العام قد أصبحتا من الماضي، وأنه لا يزال عنصراً فعالاً ومفيداً لخطط المدرب تشابي ألونسو.

إن قيادته المعروفة، وشخصيته القوية، وجهده البدني المتواصل، وكونه صوتاً مسموعاً داخل غرفة الملابس، تجعل منه قطعة لا غنى عنها في تشكيلة ألونسو وطاقمه الفني الذي ينتظر عودته بفارغ الصبر لضبط إيقاع الفريق في الاستحقاقات القادمة.