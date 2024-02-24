نهاية كاسيميرو؟.. الدوري السعودى "منقذ" مانشستر يونايتد من عبء نجمه!

هل رحيل كاسيميرو الحل الأفضل لمانشستر يونايتد؟

تحول كاسيميرو، نجم فريق مانشستر يونايتد من منقذ الفريق إلى عبء عليهم وقد يكون انتقاله إلى الدورى السعودى هذا الصيف الحل الأفضل للجميع.

ولا يمكن لأحد أن يجادل في موهبة كاسيميرو، ونجاحه فى الفوز بالألقاب، لكن يعتبر النجم البرازيلي محظوظًا كثيرًا لأنه لا يتم عقابه من جانب الحكام رغم أخطائه المثيرة للجدل.

وخلال مسيرة كاسيميرو، الطويلة والمتألقة مع ريال مدريد، ادعى مشجعين برشلونة وأتلتيكو مدريد أنه فلت من عقوبات كثيرة وعند البحث السريع على موقع "Google" باستخدام عبارة "كان ينبغي طرد كاسيميرو من ريال مدريد" يظهر ثلاثة أمثلة فقط، وبالموسم الأخير للنجم البرازيلى في سانتياجو برنابيو، كان هناك مناقشات حادة حول ما إذا كان ينبغي طرده ضد فالنسيا، وقادش وليفانتي.

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وكان جناح قادش، إيفان أليخو، ضحية لعرقلة من الخلف من كاسيميرو، في عام 2021، ورد فعله على عدم طرد النجم البرازيلي لخص الرأي العام في إسبانيا حيث قال: "أفهم أن هذا هو ريال مدريد وكاسيميرو، ونعلم أنه يفلت من العديد من البطاقات كثيرًا واعتقدت أنهم سيطردونه وعندما رأيت البطاقة صفراء فقط، أفهم أن إظهار البطاقة الحمراء للاعب من ريال مدريد ليس نفسه للاعب من قادش، الأمر صعب على الحكام في مثل هذه المرحلة والضغط قوي وربما لو كان الأمر معكوسًا لكانت البطاقة بلون مختلف".