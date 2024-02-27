نهاية بوتشيتينو؟.. مشروع تشيلسي يواصل الانهيار وهزيمته ضد ليفربول تكشف الكثير!

المال لا يصنع النجاح مع تشيلسي!

واصل فريق تشيلسى انهياره تحت قيادة مدربهم بوتشيتينو، بعد هزيمتهم أمام ليفربول على ملعب ويمبلي فى نهائي بطولة كأس كاراباو، ويبدو أنهم لن يتحسنوا مع المدرب الأرجنتيني.

إن بطولة كأس كاراباو، ليست لها أهمية كبيرة فى كرة القدم الإنجليزية، وتتعامل معها الأندية الكبرى على أنها بطولة فرعية لكن انتصار ليفربول على تشيلسي في نهائي البطولة موسم 2023-24 حظى باهتمام كبير.

ودخل الريدز المباراة وهو يعانى من إصابات كثيرة ومؤثرة حيث غاب الثلاثي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز وديوجو جوتا، وتعرض اللاعب رايان جرافنبرخ، للإصابة بعد 25 دقيقة فقط وتم تبديله.

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وبحلول نهاية الوقت الإضافي، كان متوسط عمر فريق ليفربول أقل من 22 عامًا، مع وجود خمسة لاعبين يبلغون من العمر 20 عامًا أو أقل، ونجح فيرجيل فان دايك، فى قيادة ليفربول للتتويج بلقب البطولة بتسجيله هدف المباراة الوحيد، ليثبت أنه قائد حقيقي.

وقال جارى نيفيل، لقناة "سكاي سبورتس" بعد هدف فان دايك: "لقد كان أطفال كلوب ضد مشروع تشيلسي البالغ قيمته مليار جنيه إسترليني، وهذه هي الأشهر الأخيرة لكلوب كمدرب لليفربول لكنها ستكون لحظة فخر".

وأنفق تود بولى وكليرليك كابيتال، مبالغ باهظة على تشيلسي منذ استحواذهما على النادى في عام 2022، لكن النتيجة النهائية كابوسية حتى الآن وبعد هزيمتهم أمام شباب ليفربول من الصعب رؤية نجاح قريب للبلوز.