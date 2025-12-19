FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP
Richard Martin و أحمد مجدي

"نهاية الموضوع وقد أمكث حتى سن 75 عامًا".. بيب جوارديولا يتفجر غضبًا بسبب الأسئلة حول مستقبله مع مانشستر سيتي!

المدرب الإسباني ينفجر!

أصيب بيب جوارديولا بالانزعاج من الأسئلة المتكررة حول مستقبله في مانشستر سيتي بعد أيام من صدور تقرير مفاجئ أشار إلى أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم. 

جوارديولا، الذي يخوض موسمه العاشر في ملعب الاتحاد، جدد عقده مع السيتيزينس خلال الموسم الصعب الماضي، وينتهي عقده في يونيو 2027.

  • الموسم الأخير؟

    على الرغم من توقيع عقد لمدة عامين، أفادت صحيفة The Athleticأن هناك "توقعات متزايدة" بأن تكون هذه هي الموسم الأخير لجوارديولا في مانشستر سيتي. 

    ويُقال إن مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، مساعد جوارديولا خلال الموسم الذي فاز فيه الفريق بثلاثية الألقاب، مرشح ليكون خليفته. 

    واجه جوارديولا وسائل الإعلام يوم الجمعة قبل مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام، واضطر حتمًا إلى التعامل مع أسئلة حول مستقبله ومتى يتصور أنه قد يغادر النادي.

    • إعلان
  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images

    هل يرحل؟ ماذا قال جوارديولا عن مستقبله مع مانشستر سيتي؟

    قال جوارديولا: "في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، في كل مرة في فترة معينة، [تسألونني] عن هذا السؤال. نعم، عاجلاً أم آجلاً [سأغادر]، لا أعرف، في سن 75 أو 76 [سنة] سأترك مانشستر سيتي، لكنني أتفهم هذا السؤال عندما يكون لدي عقد كافٍ، لكن كما قلت تمامًا، لدي 18 شهراً [متبقية في العقد]. لذا أنا سعيد جدًا، سعيد. كنت متحمسًا لتطور الفريق ووجودي هناك، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله. لكنك تعلم أن هذا السؤال يطرح في كل موسم في أوقات معينة، لذا أنا بخير. مرات عديدة. النادي وأنا، نحن مرتبطان بشكل لا يصدق فيما يتعلق بالقرار الذي يتعين علينا اتخاذه وما سيحدث سيحدث".

    وأضاف: "المشكلة هي أنه لا توجد مناقشات. نهاية الموضوع، لا توجد مناقشات، قلت في موسمي الثاني أنني لن أبقى هنا إلى الأبد. لا أحد منا سيبقى إلى الأبد في هذا العالم. لكن لا توجد مناقشات. إذن ما الذي سيحدث؟ بالطبع، يجب أن يكون النادي مستعدًا لكل شيء، للاعبين، للمديرين التنفيذيين، باستثناء المالكين ما لم يقرروا بيع النادي وأعتقد أن هذا لن يحدث. بالنسبة للباقي، يجب أن يكون النادي مستعدًا. لكن هذا ليس مطروحًا على الطاولة في الوقت الحالي".

  • ثورة غضب جوارديولا

    عندما سئل عما إذا كان سيبقى في سيتي الموسم المقبل، بدأ جوارديولا يشعر بالضيق من المراسل. وأضاف: "لقد أجبت على هذا السؤال قبل سؤالين! لذا أنا هنا. ماذا سيحدث؟ من يدري؟ من يدري حتى لو كان لدي عقد لمدة 10 سنوات، أو لدي عقد لمدة ستة أشهر، فالكرة تتغير كثيرًا. لذا، أنا الآن أركز على وست هام، وسأذهب لأقضي بضعة أيام مع والدي، وهذا كل شيء. سأعود، وسنواجه نوتنجهام فورست وسندرلاند وتشيلسي وبرايتون وكل ما ينتظرنا".

    عندما تمنى المراسل لجوارديولا عيد ميلاد سعيدًا، رد المدرب: "عيد ميلاد سعيد لك".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    "مانشستر سيتي يحتاج التحسن"

    فاز مانشستر سيتي بآخر ست مباريات له في جميع المسابقات. وهو على وشك الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد الأسبوع الماضي، كما وصل إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعد فوزه على برينتفورد 2-0 يوم الأربعاء. كما أن مانشستر سيتي في صراع على اللقب الثالث في أربع سنوات مع أرسنال، حيث قلص الفارق مع الغانرز إلى نقطتين.

    ومع ذلك، أكد جوارديولا أن فريقه لا يزال بحاجة إلى الكثير من التحسينات إذا أراد الفوز بلقبه السابع في الدوري منذ أن تولى منصب المدرب. وأوضح: "لدينا نتائج جيدة، لكن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نحسنها. من المفيد أن العقلية والالتزام مذهلان. نحن لسنا في المستوى المطلوب للفوز باللقب".

    بعد مواجهة وست هام، سيكون أمام مانشستر سيتي سبعة أيام للتحضير لمباراته التالية خارج أرضه أمام نوتنغهام فورست قبل أن يبدأ عام 2026 بمباراة خارج أرضه أمام سندرلاند في 1 يناير.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
وست هام crest
وست هام
وست هام
0