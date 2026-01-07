"نلعب كل 3 أيام عكس أندية أخرى".. جيسوس يهاجم جدول مباريات الدوري السعودي: لم أفهم ما فعلوه!

أطلق المدير الفني جورجي جيسوس تصريحات نارية انتقد فيها بشكل مباشر روزنامة المباريات وضغط الجدول الذي يمر به الفريق، مشككاً في عدالة توزيع الراحة بين الفرق المنافسة. وقال جيسوس بنبرة استنكارية واضحة: "النصر يلعب كل ثلاث أيام مباراة، وهنالك أندية أخرى تلعب مباراة كل خمس أيام، لماذا؟"، مشيراً إلى غياب تكافؤ الفرص في فترات الاستشفاء.

ولم يخفِ المدرب حيرته تجاه المعايير المستخدمة في وضع المواعيد، حيث صرح قائلاً: "أنا لم أفهم جدولة الدوري حتى الآن خصوصاً في مواجهة النصر والأهلي".

وفي كشف لكواليس التحضير للمواجهات الكبرى، أكد جيسوس أن الإدارة حاولت التدخل لتخفيف الضغط لكن دون جدوى، موضحاً بعبارة مقتضبة وحاسمة: "طلبنا تأجيل مواجهة الأهلي وتم الرفض".

ووجه جيسوس رسالة تحفيزية للأنصار واللاعبين، مثمناً الدعم الكبير في المدرجات: "انطباع جيد أن يكون تم حجز 22 ألف تذكرة، ولاعبو النصر يستحقون هذا الدعم. خسرنا مباراتين هذا الموسم، وجماهير النصر لم تتعود على الهزيمة، ونحن مستعدون للقادم ونعمل على استعادة الصدارة".

وحذر جيسوس من الاستهانة بالخصم القادم مؤكداً أن "مباراة القادسية ستكون صعبة جداً" ومهمة في مسار الفريق. وفي ختام حديثه، زفّ بشرى سارة للجماهير النصراوية بشأن جاهزية الخط الخلفي للمواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي، مؤكداً بشكل قاطع: "سيماكان جاهز للديربي أمام الهلال".