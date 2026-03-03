نكونكو في الديربي.. "أسيست لياو" ورغبة أليجري يهددان نجم ميلان!

بدأت الاستعدادات لمباراة ديربي ميلانو. ولم يتبق سوى القليل على انطلاق المباراة، حيث قد يختار ميلان خيارًا جديدًا في الهجوم استعدادًا لواحدة من أهم المباريات وأكثرها إثارة في الموسم.

يبدو أن ماسيميليانو أليجري يفكر في خطوة مفاجئة في الديربي ضد إنتر: الاعتماد على كريستوفر نكونكو بدلاً من كريستيان بوليسيتش، الذي يعاني منذ أسابيع من صعوبات بدنية وأداء متقطع.

هذه الفرضية تكتسب زخمًا بعد الفوز في كريمونا، حيث قدم الفرنسي تمريرة حاسمة لرافاييل ليو لتسجيل الهدف الثاني، مؤثرًا في دقائق قليلة أكثر مما استطاع الأمريكي أن يفعله في الفترة الأخيرة.