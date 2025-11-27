تمكن أرني سلوت، مدرب ليفربول الذي يواجه صعوبات، أخيرًا من مشاركة بعض الأخبار السارة بشأن إصابات ثلاثة لاعبين أساسيين قبل مباراة الريدز القادمة في الدوري الإنجليزي ضد وست هام.
نقطة مضيئة وسط الظلام.. سلوت يزف أخبارًا سارة لجمهور ليفربول بشأن حالة المصابين
بصيص أمل لمدرب ليفربول
لقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لليفربول، حيث تلاشت آماله في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، ويواجه الآن معركة صعبة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. فشلت التعاقدات الصيفية البارزة في الاندماج مع الفريق، وكانت نقاط الضعف الدفاعية هي نقطة ضعفه في سلسلة من الهزائم المحبطة، التي بلغت ذروتها بالهزيمة 4-1 أمام آيندهوفن في ملعب أنفيلد، بدوري أبطال أوروبا.
غاب عن ليفربول الحارس أليسون بسبب المرض، كما غاب اللاعب البارز فيرتس الذي انضم للفريق مقابل 116 مليون جنيه إسترليني بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة، كما كانت هناك مشاهد مقلقة عندما خرج إيكيتيكي في الدقيقة 60 من المباراة ضد آيندهوفن، لكن سلوت تمكن من إعطاء بصيص من الأمل لمشجعي الريدز قبل رحلتهم إلى شرق لندن.
- Getty Images Sport
ماذا قال سلوت؟
وقال سلوت للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "تدرب أليسون بيكر مرة أخرى مع الفريق اليوم، لذا نأمل ونتوقع أن يكون جاهزًا في نهاية الأسبوع. سيخضع فلوريان غدًا آخر يوم في برنامج إعادة التأهيل. لذا، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتمكن من التدرب مع الفريق يوم السبت".
وأضاف عن إيكيتيكي: "لا يتوقع الطاقم الطبي أن تكون المشكلة كبيرة، لكن المباريات تتوالى بسرعة، لذا سننتظر حتى نرى. لكن لا ينبغي أن تكون المشكلة كبيرة".
سلوت يشعر بالقلق تجاه مستقبله
بعد ساعات قليلة من مشاهدة فريقه يتعرض للهزيمة في أنفيلد على يد آيندهوفن، تحدث المدرب الهولندي إلى الصحافة وأعرب عن ثقته في أن وظيفته آمنة بعد إجراء محادثات مع إدارة ليفربول. وقال للصحفيين: "أجرينا نفس المحادثات التي كنا نجريها منذ وصولي إلى هنا. نحن نواصل الكفاح. نحاول التحسن، لكن المحادثات كانت هي نفسها كما كانت خلال العام ونصف العام الماضيين".
وعندما سُئل عما يمكنه تغييره لوقف هذا التدهور، أضاف سلوت: "ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال. من الطبيعي أن تفكر في المباراة والقرارات التي اتخذتها. ربما تفعل ذلك أكثر قليلاً إذا خسرت. في النهاية، الأمر يتعلق بالقيام بما يمثله هذا النادي. نواصل القتال مهما كانت الصعوبة. سيكون من الرائع أن نكافئ أنفسنا في اللحظات التي نلعب فيها بشكل جيد. يركز الناس على الأجزاء التي لا نلعب فيها بشكل جيد، لكن هناك أجزاء كبيرة نلعب فيها بشكل جيد".
- Getty Images Sport
كل الأنظار تتجه إلى استاد لندن
هذا هو مستوى ليفربول الذي يجعل مضيفه وست هام، الذي يحتل المركز 17، يعتقد أن لديه فرصة للحصول على ثلاث نقاط بعد ظهر يوم الأحد. بدأ الفريق اللندني في تغيير مساره تحت قيادة المدرب نونو سانتو، ولم يخسر في آخر ثلاث مباريات. في الوقت نفسه، خسر الريدز آخر خمس مباريات خارج أرضه في الدوري ضد فرق لندن، وهو نفس عدد المباريات التي خسرها في 31 مباراة سابقة.
لكن سلوت ظل صامتًا بشأن ما إذا كان سيجري تغييرات جذرية في المباراة، قائلاً: "الجميع يتدرب معنا كل يوم، ويمكنهم إثبات أنفسهم في تلك اللحظة. الأمر دائمًا ما يكون متوازنًا. كانت هناك فترة خسرت فيها، وأجريت بعض التغييرات، واشتكى الناس من أنني أجريت تغييرات كثيرة. بالطبع، أنا أفكر في الأمر، لكن لا يمكنني إخباركم بالقرار النهائي الذي اتخذته بشأن يوم الأحد".
أي نتيجة غير الفوز لسلوت يوم الأحد ستزيد الضغط على المدرب المحاصر قبل زيارة سندرلاند في منتصف الأسبوع في الدوري الإنجليزي.