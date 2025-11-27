نقطة مضيئة وسط الظلام.. سلوت يزف أخبارًا سارة لجمهور ليفربول بشأن حالة المصابين

لقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لليفربول، حيث تلاشت آماله في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، ويواجه الآن معركة صعبة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. فشلت التعاقدات الصيفية البارزة في الاندماج مع الفريق، وكانت نقاط الضعف الدفاعية هي نقطة ضعفه في سلسلة من الهزائم المحبطة، التي بلغت ذروتها بالهزيمة 4-1 أمام آيندهوفن في ملعب أنفيلد، بدوري أبطال أوروبا.

غاب عن ليفربول الحارس أليسون بسبب المرض، كما غاب اللاعب البارز فيرتس الذي انضم للفريق مقابل 116 مليون جنيه إسترليني بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة، كما كانت هناك مشاهد مقلقة عندما خرج إيكيتيكي في الدقيقة 60 من المباراة ضد آيندهوفن، لكن سلوت تمكن من إعطاء بصيص من الأمل لمشجعي الريدز قبل رحلتهم إلى شرق لندن.